Туркестан умнеет: город поднимается в рейтинге Smart City

В Туркестанской области набирает обороты реализация проекта Smart City. По итогам 2024 года Туркестан занял 12-е место среди казахстанских городов по внедрению концепции «Умного города», улучшив свои позиции на шесть пунктов.

Вопросы цифровизации и создания комфортной городской среды стали главной темой совещания в областном акимате. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул: подход к развитию инфраструктуры должен опираться на современные технологии. Он поручил активизировать реализацию инициатив Smart City по всей области, в том числе и в Туркестане.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Время не стоит на месте. Мы должны использовать возможности искусственного интеллекта, энергосберегающих и цифровых решений. Необходимо расширить проект «Умный город» и срочно внести дополнения в его Дорожную карту на 2025 год. Любое проектирование инфраструктуры в регионе должно учитывать принципы умного управления и согласовываться с управлением цифровизации».

На совещании с отчётом выступили аким города Туркестан Азимбек Пазылбекулы и исполняющий обязанности руководителя управления цифровизации Турдаби Ертай. В центре внимания уже реализованные проекты и планы на ближайшее будущее.

Азимбек Пазылбеков, аким города Туркестан: «В рамках концепции «Умного города» в Туркестане внедрён ряд цифровых решений: камеры видеонаблюдения, электронная система оплаты за проезд, единый контакт-центр «109», система диспетчеризации транспорта, медицинская система Damumed и электронные очереди. В школах работает система родительского контроля Сукуд. Сейчас в городе установлены 972 камеры, из них 496 — в составе АПК «Сергек». Они охватывают ключевые общественные зоны и полностью интегрированы в оперативный центр. Особое внимание безопасности в школах и детсадах».

В рамках национальной концепции Smart City проект «Умный город» включает 19 направлений. В Туркестане реализовано уже 11, остальные находятся в стадии подготовки. Среди будущих инициатив — установка «умных» автобусных остановок, внедрение автоматического уличного освещения, оснащение ЖКХ «умными» счётчиками, цифровизация мусорных площадок, создание Единого центра расчётов и областного ситуационного центра.

Турдаби Ертай, и.о. руководителя управления цифровизации: «Концепция включает 5 ключевых блоков: умные люди, умная мобильность, образ жизни, среда и управление. По итогам оценки Министерства цифровизации, Туркестан улучшил свои позиции — с 18-го на 12-е место, повысив индекс цифровизации с 46% до 66%. В 2025 году предстоит реализовать оставшиеся восемь направлений. Это даст ощутимый эффект в сфере ЖКХ, транспорта, безопасности и экологии».

Сегодня в городе уже работает единый контакт-центр «109», система Damumed охватывает все медицинские учреждения. Более 800 улиц оснащены уличным освещением — это 92% уличной сети. В 17 общественных точках установлены кнопки экстренного вызова «SOS». Все школы и детсады подключены к видеонаблюдению. Работы по созданию Smart City продолжаются.