Южный город в культурном разрезе

Вообще летом в культурной жизни любого города наступает что-то вроде мертвого сезона. Уходят в отпуск артисты театров, отъезжают на отдых рядовые работники культуры. Всем хочется покоя и летней паузы в трудовом рабочем графике.

Однако жизнь Шымкента бьет ключом в любое время года, невзирая на сезонную жару, магнитные, пыльные бури и прочие природные неприятности. Нашим талантливым согражданам не страшны никакие катаклизмы, в том числе коммунальные.

Руководитель вокальной группы «Южный город» Гульжан Юнусметова поведала мне невероятную историю, случившуюся с коллективом накануне праздничного концерта. Он намечался на 11 июня в зале городского дворца школьников, в котором «Южный город» пел уже не раз.

«За день до концерта мы пришли во дворец, чтобы осмотреть место выступления: где будем размещаться, где переодеваться и так далее, – вспоминает Гульжан Таджиевна. – Но нас предупредили, что по техническим причинам у них не будет света, во всяком случае, до шести вечера, а может, и позже. Что делать? Ведь мы уже всех оповестили о месте и времени проведения концерта… Надо срочно менять текст анонса! Пишем заново: «Внимание! Концерт, запланированный на завтра в 17:00, по техническим причинам может сдвинуться на 30-40 минут. Просим отнестись с пониманием».

Однако в тот же день мы убедились, что электричества не будет ни после шести, ни после семи… Надо было срочно менять место концертной дислокации. Через все соцсети распространяем другое воззвание: «Дорогие друзья! Приносим извинения за вынужденные изменения. В связи с нерешенным вопросом по электроснабжению во дворце школьников концерт группы «Южный город» будет проведен завтра, 11 июня, в библиотеке имени Пушкина по адресу: ул. Казыбек би, 13 а. Ждем вас!»

Несмотря на всю предшествующую нервотрепку и все препятствия, концерт все же состоялся! Причем прошел с настоящим аншлагом! Как было сказано в приглашении, концерт под названием

«С песней по жизни!» мы посвящаем нашему любимому городу, ведь, как и он, наш творческий коллектив отмечает в июне свой день рождения! В программе были песни, посвященные Шымкенту и Казахстану, любимые ретро-композиции, задушевные народные и авторско-бардовские.

Вопреки опасениям, в библиотечном зале, как говорится, негде было яблоку упасть. Пришлось подносить дополнительные стулья. Чтобы завоевать сердца горожан лишь за два года существования, надо было очень потрудиться, и этот труд был в полной мере оценен. Чтобы дать представление о коллективе, в столь раннем «возрасте» сумевшем добиться таких ощутимых профессиональных успехов, расскажу о нем подробнее.

Вокальная группа «Южный город» состоит из шести страстных любителей песенного искусства, но не имеющих специального музыкального образования. Хотя ее создатель и руководитель таковое имеет. Она в свое время окончила Чимкентское музыкальное училище по специальности «хоровое дирижирование», более десятка лет руководила казачьим хором «Светоч».

А в позапрошлом году Гульжан Юнусметова стала участницей популярной телепрограммы Андрея Малахова «Песни от всей души». На такие телепередачи, сами понимаете, кого попало приглашать не станут. Поэтому совершенно не удивительно, что всего через четыре месяца существования группы ее пригласили на республиканский фестиваль «Песня – душа народа», проходивший в Кокшетау, где она сразу же завоевала три первых места в разных номинациях.

Молодая группа состязалась там с гораздо более опытными коллективами из Астаны, Кокшетау, Щучинска, Павлодара, Борового, Темиртау, но смогла убедительно их обойти – и по степени профессионализма, и по степени артистического обаяния.

Репертуар «Южного города» разнообразен, рассчитан на любой вкус – от сложных многоголосных композиций, исполненных а капелла, то есть без инструментального сопровождения, до известных народных песен и популярных забористых хитов. Но главная их заслуга не в сложности музыкального материала, а в душевности и предельной искренности исполнения. Именно поэтому после каждого концерта участники группы получают теплые, а порой и восторженные отзывы благодарных зрителей.

Процитирую некоторые из них: «Поздравляю с замечательным концертом, Гульжан! Очень красивые голоса, песни, ансамбли. Хорошо отрепетированные песни, красивые костюмы. Интересная и разнообразная программа!»; «Все очень хорошо организовано, ни одной заминки, ни одной запинки. На экране видеоряд органично соответствовал песням! Ну а ваше многоголосие завораживает! Я просто замирала… И твоя, Гульжан, новая песня про Шымкент опять же уникальная!»

А вот еще один восторженный и поэтичный панегирик: «Вот уже два года вы на сцене, как солнце, взошли рано, как ветер летний, прошли сотни концертов, и залы восторгом горячим заполняли выступлением ноты. Вы – настоящие светила в своем жанре, мыслители искусства, творцы эмоций! В вашей Вселенной зритель становится безвременным и чувствует радость, которую дарите вы, словно легким конфетти. За такое слаженное творческое сотрудничество, за прекрасную музыку, за духовное наслаждение, которое вы дарите своими выступлениями, я хочу вам тепло пожелать дальнейших успехов и процветания. С днем рождения, «Южный город»! Весьма своеобразно, зато сильно сказано…

Гульжан Юнусметова и вся вокальная группа, конечно же, очень признательны своим зрителям и поклонникам, ради которых они собственно и трудятся на песенной ниве. А еще они чрезвычайно благодарны сотрудникам городской универсальной библиотеки имени Пушкина и лично ее директору Наталье Сергеевне Романовой. «Они нас спасли в трудную минуту, когда наш концерт буквально был на грани срыва! – говорит Гульжан Таджиевна. – К тому же, сама Наталья Сергеевна была в отъезде, кажется, уехала в Астану на мероприятие в рамках юбилея Ассамблеи народа Казахстана. Но при этом она дала добро и четкие указания по поводу предоставления нам своей концертной площадки. И нам тут же предоставили все необходимые условия. Спасибо им всем за это!»

Елена Летягина