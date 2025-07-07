Что с проездом школьников в автобусах?

В редакцию газеты «РАБАТ» обратилась мама двух школьников Регина М. Она просит внести ясность в вопрос о том, как школьникам сейчас ездить на общественном транспорте?

Раньше у детей были школьные карты TOLEM, но систему оплаты через TOLEM отменили с 1 апреля 2025 года. В новой системе Avtobys специальных школьных карт нет.

«Сегодня, 26 июня 2025 года, на 26-м маршруте автобуса кондуктор спрашивала у моих детей школьные карты, а какие карты им предоставлять кондуктору, если прошлые недействительны, а новых нет? — справедливо вопрошает Регина. — И как быть тем школьникам, которые только в этом году поступят в 1 класс, и их родители не могли в прошлом году оформить школьные карты TOLEM?

Будьте добры, разъясните этот момент. Дети испуганы, они впервые почувствовали себя какими-то нарушителями общепринятых правил».

Вопрос Регины М. РАБАТ перенаправил в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТ И АД) города Шымкента.

Пресс-секретарь управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алтынай Нургали подготовила следующее разъяснение:

«Для получения транспортной карты необходимы документы:

* оригинал удостоверения личности;

* копия документа, подтверждающего получение пособия, с печатью местного исполнительного органа города Шымкента (оригинал предоставляется для удостоверения личности);

* одна фотография размером 3х4 см;

* необходимо дать согласие на сбор и обработку персональных данных заявителя.

Транспортные карты продаются по следующим адресам:

* офис системы Avtobys, улица Казиева, 24;

* мкр «Сайрам», улица Амира Темира, 237/21, 2-й этаж, кабинет №5 (здание акимата Каратауского района);

* проспект Республики, 14.

Колл-центр +7 (775) 007 50 50.

Это касается социальной транспортной карты, к которой относятся и школьные карты, так как они входят в категорию социальных.

Школьники, которые владели картами TOLEM, для регистрации этих карт в системе Avtobys, могут прийти сами или с родителями в отделы по реализации транспортных карт Avtobys по следующим адресам:

1. Улица Казиева, 24.

2. Проспект Республики, 12.

3. Мкр «Сайрам», улица Амира Темира, 237/12.

В этом случае им не нужно приобретать новые транспортные карты.

А если вы хотите получить новую карту с эмблемой Avtobys, это будет стоить 550 тенге».