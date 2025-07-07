Инвалиду вернули право на жилье спустя 12 лет ожидания

Житель села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области Акжол Нияз узнал, что спустя 12 лет его незаконно исключили из очереди на получение жилья. Его брат, который является его законным представителем подал жалобу в прокуратуру. В результате его право было восстановлено, и квартира предоставлена.

Инвалид первой группы Акжол Нияз живет в селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Именно ему понадобилась помощь прокуратуры области, когда выяснилось, что его исключили из очереди на жиле, куда он встал в 2023 году.

Данил Нияз, брат Акжола Нияза: «С прошлого года в Темирлане начали строить дома. Услышав об этом, я пришёл в акимат. Спросил, и мне сказали, что брата исключили из очереди на жильё. На мой вопрос «почему?» ответили, что якобы на нём уже есть жильё. Но это не соответствовало действительности».

Чтобы защитить право брата на бесплатное жилье, Данил Нияз обратился с жалобой в прокуратуру Ордабасинского района. Надзорный орган провел проверку

Прокуратура Туркестанской области: «В результате проведённой проверки установлено, что гражданин был исключён из очереди незаконно. По данному факту внесено соответствующее представление, руководитель отдела жилья и ответственный сотрудник привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В итоге очередь была восстановлена, и Акжолу Ниязову предоставлена квартира».

За шесть месяцев 2025 года в прокуратуру Туркестанской области с различными жалобами обратились более 15 400 граждан с ограниченными возможностями, права которых были защищены. Всего в регионе проживает свыше 100 тысяч людей с инвалидностью.