С начала года число пожаров в Шымкенте выросло вдвое

В Шымкенте с начала года зарегистрировано более 200 пожаров — это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Погибли пять человек, четверо получили ожоги. По данным спасателей, с наступлением жары количество возгораний резко выросло. Специалисты призывают горожан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Июль в Шымкенте начался с тревожной статистики. Ежедневно в городе фиксируют до 40 возгораний — почти вдвое больше обычного. Очаги чаще всего возникают в жилом секторе и автотранспорте.

Нурболат Педин, начальник управления ДЧС Шымкента: «В данный момент, а если точнее, за шесть месяцев текущего года, наблюдается рост пожаров. И рост немалый — более 70 процентов. На текущий момент уже зарегистрировано 225 пожаров. Рост связан, конечно, и с наступлением жаркой погоды. Но при этом, главная причина — несоблюдение простых правил пожарной безопасности. Большая часть возгораний в жилом секторе. На втором месте — автотранспорт».

Причины нередко типичны: оставленные без присмотра дети, самодельная электропроводка, перегрузка сети и некачественные соединения. Особенно опасны хозяйственные постройки — здесь часто игнорируют нормы. Один из трагических случаев произошёл в этом году: двое детей погибли в результате пожара после игры с огнём в доме.

«Причины, в основном, оставление детей без присмотра, а также несоблюдение элементарных норм безопасности в кошарах. Много вызовов поступает из-за того, что электропроводка прокладывается неправильно — делают обычные скрутки, без соблюдения техники безопасности», — говорит начальник управления ДЧС Шымкента.

Только за последние недели к административной ответственности привлечены 28 человек, сумма штрафов превысила 668 тысяч тенге. Спасатели напоминают: в жару риск чрезвычайных ситуаций значительно возрастает. Чтобы не стать следующими в сводке, достаточно соблюдать простые, но важные правила.

Айшабиби Кошеман