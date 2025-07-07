Где самая вкусная вода в Казахстане?

Вопрос водоснабжения остаётся одной из самых острых проблем в стране — десятки тысяч казахстанцев ежедневно сталкиваются с перебоями или некачественной питьевой водой. Только за первое полугодие в государственные органы поступило около 30 тысяч жалоб.

Олжас Бектенов, премьер-министр Республики Казахстан: «Поручаю министерствам промышленности и водных ресурсов, акиматам регионов принять исчерпывающие меры по завершению затянувшихся проектов».

Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов утверждает, что лично проверяет качество воды в регионах. Он рассказал, что в каждой поездке пьёт воду из-под крана, чтобы на практике оценить её вкус и качество.

Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК: «Я, когда езжу по регионам, всегда пью воду. И мне иногда задают вопрос: где самая вкусная вода? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я всегда воду пью».

Однако на вопрос, где же в Казахстане самая вкусная вода, глава минводы предпочёл не отвечать. По его словам, ещё не все регионы были посещены, а потому выводы делать рано.

«Это ответственность, которая лежит на местных исполнительных органах и санэпидемстанция в рамках своих плановых мероприятий проводит тоже контрольные замеры. И, на сегодняшний день, централизованное водоснабжение, которое, вот, в городах и в сельских населенных пунктах, эту воду люди используют, пьют. Говорить о том, что где безопасно, где нельзя воду пить, мы не можем так говорить», — прокомментировал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

До конца этого года планируется улучшить доступ к чистой питьевой воде в 150 сельских населённых пунктах. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по шести крупным проектам реконструкции водопроводов в Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Между тем, Шымкентский водоканал передан в государственную собственность. По планам, это позволит уже в ближайшее время снизить тарифы на воду для населения почти на треть.