В Туркестане обновляют систему канализации

В Туркестане продолжается модернизация системы водоотведения. Аким области Нуралхан Кушеров посетил одну из ключевых точек — Сарқынды су имараты, где проходят масштабные ремонтные работы.

Сейчас здесь восстанавливают второй блок канализационной очистки. Это позволит вернуть в строй механические, биологические, химические и технологические этапы фильтрации сточных вод.

Нуралхан Кушеров, аким Туркнстанской области: «В рамках проектов запланировано строительство пяти очистных сооружений, 21 насосной станции и четырёх регулирующих колодцев. Мы должны обеспечить горожан современной инженерной инфраструктурой. Все проекты по водоотведению необходимо выполнять качественно и в срок».



На реконструкцию объекта выделено 400,7 млн тенге. Сдать его планируют уже в ноябре. Работа ведётся и по другим направлениям. Сейчас в городе прокладывают более 263 километров новых канализационных сетей. Протяжённость уже действующих труб — 401 километр. К ним подключены почти 18 тысяч абонентов.



Проекты рассчитаны до конца 2025 года. Сейчас ведётся строительство 13 объектов. Семь из них планируют завершить уже в этом году. Поэтапное подключение новых районов позволит повысить охват канализацией и улучшить санитарные условия в городе.