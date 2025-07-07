Прямой авиарейс связал Шымкент с китайским Урумчи

В субботу было открыто прямое авиасообщение между городом Урумчи, административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/, и городом Шымкент в Казахстане, сообщает Синьхуа.

Первый рейс, который был выполнен казахстанской авиакомпанией Scat Airlines, вылетел в тот же день из международного аэропорта Тяньшань города Урумчи. Рейсы по новому маршруту осуществляются два раза в неделю — по средам и субботам.

По прибытию из Урумчи в Шымкент, один из транспортных узлов в южной части Казахстана, пассажиры могут отправиться в Каир, Стамбул, Москву и др. на самолетах вышеуказанного авиаперевозчика.

Как сообщили в администрации аэропорта Тяньшань, открытие данного авиамаршрута будет в дальнейшем способствовать обменам между двумя регионами в сфере торговли, экономики, туризма и культуры. Между тем, сервис пересадки в Шымкенте сделает поездки из Синьцзяна в страны Среднего Востока и Европы более удобными, содействуя развитию людских обменов и торговых связей.

По итогам первого полугодия этого года 27 аэропортов гражданской авиации в Синьцзяне обслужили 579 маршрутов, в том числе 26 пассажирских маршрутов в САР Сянган и Аомэнь, на Тайвань и в зарубежные страны, включая 21 город стран Центральной Азии, Восточной Европы, Западной и Юго-Восточной Азии. В настоящий момент воздушное сообщение соединяет Урумчи с 10 городами в пяти странах Центральной Азии.