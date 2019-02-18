Руслан Жанпеисов опубликовал на своей странице в Instagram, как в кассе Дендропарка не могут найти сдачу посетителям.

https://www.instagram.com/p/Bt8T4q4As7C/

«Кипиш в Дендропарке! Столпотворение! Из-за того, что в кассе нет сдачи. Цена вопроса 26 тенге, т.е официально установленная цена на вход. Да, конечно смешно и не понятно, кто же интересно поставил эту цену. Если на сегодняшний день, практически не у кого не осталось однушек и двухтенговых монет. Люди возмущены! Вот так вот у нас в Шымкенте весело! Приходите в Дендропарк, приносите 26 тенге»- написал общественный активист.