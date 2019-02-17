В Казахстане с 16 февраля вводится запрет на весеннюю охоту, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакена Дилдахмета.

«В связи со снижением численности пернатой дичи приказом Комитета введен запрет на весеннюю охоту в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты», — написал он в Facebook.

По словам Дилдахмета, основным акцентом запрета весенней охоты является то, что весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства. Это заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования.

Также при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов, отметил он.

Так, численность уток, по учетным данным, снизилась в 2015 году по отношению к 2014 году на более чем два миллиона особей. На фоне снижения численности пернатой дичи увеличивалось и количество браконьерства.

В связи с запретом на весеннюю охоту Комитетом было поручено руководителям областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира ежегодно в весенний период проводить мониторинг водоплавающей дичи.

«По результатам мониторинга установлено следующее. Весной инспекторами были замечены полные кладки яиц у местных уток. Вместе с тем инспекторами наблюдались вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи, в том числе — красноголовая чернять, широконоска, свиязь, серая утка. Необходимо отметить, что водоплавающая дичь инспекторами наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи. Также проведенный анализ основных особей местной водоплавающей дичи показал положительную динамику», — рассказал пресс-секретарь ведомства.

Так, согласно учетным данным 2017 года, по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение численности уток на 10 процентов, лысух на пять процентов и гусей на 13 процентов. Также учетные данные 2018 года, по сравнению с 2017 годом, показали увеличение численности водоплавающей дичи в среднем на пять процентов.

«Эффективность принятых мер запрета весенней охоты доказывает также и мониторинг административных правонарушений по статье 382 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение требований пользования животным миром правил охоты».

Так, по данным областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, за март, апрель и май 2017 года по статье 382 было привлечено 165 лиц, при этом за аналогичный период 2016 года привлечено 243 лица, снижение составляет 33 процента.

В 2018 году за аналогичный период по статье 382 было привлечено 125 лиц, при этом по сравнению с 2017 годом снижение составляет 25 процентов.

«На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закрытие весенней охоты положительно сказывается на воспроизводстве водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности», — заключил Дилдахмет.