Тринадцатилетний подросток спас двух малышей.

​В субботу 16 февраля 2019 года в 16.39 минут на телефон 101 центра оперативного управления Департамента по ЧС г. Шымкента поступила информация о пожаре в микрорайоне Курсай Абайского района.

Личный состав специализированного отряда №1 Службы пожаротушения в количестве 14 человек, прибыв на место происшествия, приступили к ликвидации пожара времянки по улице Жанакурылыс.

Общая площадь горения составила 60 кв.метров. Пожар локализован в 18.30. В доме были 3 детей, оставленные без присмотра взрослых.

В ходе расследования пожарные выяснили, что старшая дочь, увидев дым, испугалась и побежала за помощью к соседям. Сосед, подросток 2005 г.р., попросил мать вызвать пожарный расчет.

Сам мальчик, не раздумывая, побежал к дому, где находились двое маленьких детей. Подросток вовремя вытащил девочку 2013 г.р. и мальчика 2015 г.р. из дома, окутанного дымом. Потому что следом весь дом охватил огонь, который потушили подоспевшие пожарные.

Смелость и решимость соседского мальчика помогли спасти жизнь двух маленьких детей. Состояние детей удовлетворительное, не считая испуга, который они перенесли. Родителей в доме на момент пожара не было. Причины пожара выясняют специалисты.

Надо отметить то, что сотрудники Отдела по ЧС Абайского района неоднократно проводили рейдовые мероприятия в микрорайоне Курсай, так как большинство домов используют твердое топливо для отопления.

Уважаемые родители! Убедительно просим вас не оставлять детей без присмотра. Безопасность ваших детей в ваших руках.