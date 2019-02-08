В Шымкенте родные разыскивают молодого мужчину, который вчера (7 февраля) ранний утром вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Темиров Мухиджон проживает в районе Крытого рынка, по улице Конституции, 26.

Родные обеспокоены его исчезновением, так как раньше, больше чем на час он не покидал дом. Мама Мухиджона написала заявление о пропаже сына и просит откликнуться всех, кто видел его.

Отметим, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не говорит, но слышит и все понимат.

Если вам, что-либо известно о нахождении Мухиджона, просьба позвонить по телефонам: 8 702 667 55 49, 8 707 232 89 79.