77-летний дедушка пропал в Тюлькубасском районе

Молдабек Игембаев 1946 года рождения вышел из дома 5 января в Тюлькубасском районе и пропал.

В последний раз мужчину видел таксист в Белых водах. Молдабек Игембаев дезориентирован и не видит левый глаз.

Родные просят всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении мужчины связаться с ними по номеру 8777-679-18-24 либо 102.

Информация по пропавшему:

Игембаев Молдабек 13.07.1946 г.р.

Обстоятельства: 5 января в 13.00 ушел из дома в Тюлькубасском районе, уч. Кызылту, ул. Абая в неизвестном направлении и пропал.

Одежда: черная куртка, черная шапка ушанка, черные трико, галоши.