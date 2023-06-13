Труп пропавшего мужчины обнаружили в Туркестанской области

В Туркестанской области нашли труп пропавшего гражданина.

12 июня в 16:20 часов местные жителями обнаружили труп пропавшего на расстоянии 500 метров от реки Арыс, в селе Шытты, Талаптинского сельского округа.

По прибытии на место происшествия, специалисты опознали гражданина 1946 года рождения. Он вышел из дома 8 июня около 6:00 часов утра и не вернулся.

В поисках были задействованы сотрудники ДЧС и департамента полиции Туркестанской области, кинологический расчет, волонтеры и родственники.

Численность задействованного личного состава 72 человека, 3 единиц техники, 1 плавсредство и 1 кинологический расчет.