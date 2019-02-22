В здании Ассамблеи народа Казахстан г. Шымкента прошло первое праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню благодарности.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом городским АНК Муратали Калмуратов, праздничные мероприятия нового содержания в Шымкенте начнутся с 22 февраля и продолжатся в течение недели. Начнутся с сегодняшнего дня «Дня благотворительности».

23 февраля- «День наведения чистоты»,

24 февраля — «День почитания соседей»,

25-февраля — «День уважения к учителю»,

26 февраля — «Тарихқа тағзым күні»- «День уважения к своей истории» .

27 февраля — «День почитания»

28 февраля — «День преемственности поколений»

1 Марта — Праздник завершится «Днем благодарности». Сегодня от имени этно- культурных центров многодетным матерям, ветеранам и молодым семьям раздали подарок «сыбага».

По традиции казахского народа гостям с праздничного дастархана раздают «сыбага». Суть праздника заключается в выражении благодарности от чистого сердца казахскому народу.

Шынар Оразова