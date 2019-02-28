Вы знали о том, что во Дворце школьников Шымкента, того, что расположен в самом начале проспекта Кунаева, есть музей Дружбы? Я тоже – слышать-слышала, но побывала в музее «Достык» только на днях.

«Неожиданно» – это первое слово, которое в данном случае приходит на ум. Неожиданно встретить музей в таком, казалось бы, сугубо «детском» учреждении. Неожиданно увидеть такую интересную коллекцию экспонатов. Еще более неожиданно увидеть столь неравнодушного, жизнелюбивого и креативного заведующего музеем.

Но начнем все по порядку. Идея открыть такой музей Дружбы родилась у директора Дворца школьников Натальи Романовой. И это не удивительно – Дворец школьников посещают свыше шести тысяч ребят различных национальностей. Здесь они, что называется, в теплой дружеской атмосфере учатся музыке, рисованию, лепке, танцам, спортивным единоборствам и так далее. Они – ДРУЖАТ. И происходит это естественно, как бы само собой. В 2006 году инициативу по созданию музея поддержал секретариат Малой Ассамблеи народа ЮКО, областные этно-культурные объединения. Вскоре решение об официальном открытии было принято на сессии Малой Ассамблеи. В ноябре 2007 года это и произошло – музей начал свою работу.

Заведовать музеем поручили опытному педагогу Балихе Корганбаевне Сапарбаевой, на помощь ей пришла ее коллега – Айткуль Жанабаевна Есимханова.

Музей начался с коллекции букварей, подаренной Дому школьников Валентиной Поповой, известным ученым-филологом, Почетным гражданином города Шымкента. Каждая из книг, а это 41 букварь, была издана в стародавние времена на различных языках.

Сегодня, спустя 11 с небольшим лет, музей вырос до большого зала с 20 современными стендами, каждый из которых посвящен одному из областных этнокультурных объединений. Собран солидный тематический видеоархив, транслируемый при необходимости в ходе экскурсий. Экспонаты собирались сообща – сотрудниками музея Дружбы, Дворца школьников и представителями этносов.

Хотите знать, что интересного среди экспонатов? А вот что – национальные костюмы, головные уборы, обувь, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта, посуда, небольшие предметы для ремесел – прялка, маслобойка, станок для ковроткачества, подсвечники и т.д., образцы вышивок, коврики. А также фотографии, книги, фотоальбомы, статуэтки и многое-многое другое.

Согласитесь, национальная одежда – это «визитная карточка» любого этноса, одно из его материальных достояний. Такая одежда – не на раз. Как правило, она передается по наследству, из поколения в поколение. В этом смысле любопытен комплект одежды, выставленный в стенде узбекского этнокультурного центра. По словам Балихи Корганбаевны, это свадебные костюмы реальных жениха и невесты, которые сшиты руками самой невесты – сотрудницы Дворца школьников. Сейчас она в декретном отпуске…

Очень нравится посетителям музея, особенно школьницам, стенд корейского ЭКЦ. Балиха Корганбаевна объясняет это влиянием очень популярных у современной молодежи корейских телесериалов. Девчонки нередко сами проявляют инициативу и во время экскурсии просятся дать им возможность самим рассказать о корейском народе – его культуре, обычаях. Их можно понять. Ну очень красив корейский женский костюм. И это несмотря на простоту кроя: широкие и длинные, как крылья, рукава жакета и юбка, расклешенная от груди, ниспадающая изящными фалдами до пола. Необычный бант подчеркивает линию груди. И обязательная часть гардероба кореянки – веер изумительной красоты. А о поистине легендарном трудолюбии этого народа можно говорить часами…

Греческие национальные костюмы, казахские, грузинские, уйгурские, киргизские, татарские, польские, чеченские, таджикские… В своем стенде представлен и немецкий национальный костюм – его в музее «собирали» сами. «Эх, видели бы вы в каких прекрасных костюмах приезжали в Шымкент на праздник немцы из Ленгера, – с восхищением вспоминает Балиха Сапарбаева. – Вот это костюмы! Немцы – они же рукастые, мастеровитые. У них не наряды, а загляденье. Вот бы и нам один такой! Но – нет, это, кажется, невозможно. А так хотелось бы заполучить такой костюм и на наглядном примере рассказывать детям о таланте немецких швей, рукодельниц».

Следующее ожидание заведующей музеем связано с мельницей-жерновами, которую пообещала музею одна из его посетительниц. Как вспоминает Балиха Корганбаевна, однажды в проеме двери музея появилась женщина. Как выяснилось, она – бабушка мальчика, посещающего один из кружков Дворца школьников. Пока внук был на занятии, его бабушка захотела посмотреть на экспозицию музея. Ей понравилось. Более того, она сама предположила, что музей могли бы украсить жернова – ручная мельница. И предложила подарить их музею от имени свой семьи, но… То ли тяжело ей их самой привезти, то ли какая другая причина мешает осуществиться этой классной задумке. Балиха Сапарбаева готова сама поехать к ней домой и привезти мини-мельницу. Но… координат той женщины она, к сожалению, не догадалась записать.

… А теперь, представьте, что вы – представитель конкретного этноса, волею случая попадаете в совершенно незнакомую страну, город. И на вашем пути попадается какой-то музей, похожий на, скажем, музей Дружбы. И вы вдруг находите среди экспонатов этого музея предметы, рассказывающие о культуре вашего народа, вашей страны. Что с вами произойдет? Как минимум, вы удивитесь. Растрогаетесь – точно. И, наверняка, проникнитесь уважением к тому, кто бережно, с почтением сохранил это. Точно так произошло и в нашем музее Дружбы. Здесь до сих пор вспоминают о посещении музея делегацией Азербайджана. Как же они были рады увидеть «уголок» своей страны в далеком городе на юге Казахстана. Портрет на ковре Низами, национальные костюмы, прялка… Все это растрогало их сердца. Точно такие же встречи были и с делегациями из других стран.

«В Казахстане недавно, с 2016 года, появился праздник «1 марта – День благодарности», – сказала Балиха Корганбаевна. – В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в Казахстан.

По задумке главы государства, «этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу». Нам есть, за что быть благодарными друг другу. К примеру, ребятам, которые приходят на экскурсию, я говорю, подводя их к стенду чеченского ЭКЦ, ну разве не прекрасны обычаи чеченского народа! К примеру, у чеченцев – стоит девушке бросить между повздорившими джигитами платок, как они должны тут же прекратить ссору. Или мастеровитые курды. Они шьют такую удобную кожаную обувь – чарыки, в которой спокойно можно ходить по камням, по горной местности… А грузинские традиции и обычаи! Страна, подарившая миру 250 видов вин. Или звучание а-капелла (без музыкального сопровождения) мужского грузинского хора – это же божественное пение, не иначе.

Вот так в этом музее рассказывается о талантливости каждого народа, даровитости и трудолюбии народных мастеров, богатстве и красоте их души, раскрывается роль народной традиции.

Один из основных посылов праздника – «Помни и гордись своей историей». Вот в музее Дружбы и стараются воспитывать чувство гордости. Рассказывают школьникам про то, волею каких судеб в Казахстане оказались их предки – кто по программе переселения, действовавшей в царской России, кто бежал на юг от голода, кто попал в результате депортирования, репрессий, обрушившихся на целые народы, кто – в эвакуацию во время Великой Отечественной войны, другие – в период освоения целинных и залежных земель, освоения Голодной степи, а кто приехал на строительство промышленных объектов… И про то, как простые казахи, другие народы, уже обосновавшиеся здесь, помогали им выжить, состояться. Помогали, как родным. Словом, нам есть за что быть благодарными друг другу и есть чему учиться друг у друга».

Сегодня с миллионными потоками мигрантов сталкивается Западная Европа, южные штаты США… «Мир стремительно меняется, – говорит Балиха Корганбаевна, – но есть базовые понятия, которые в обществе остаются неизменными из века в век, они передаются из поколения в поколение. Об этом постоянно говорит наш Президент: не раствориться в огромном мире, не утратить своей самобытности, сохранить лучшее из накопленного опыта. Патриотизм для меня – это делать добро людям, близким и далеким. Воспитание патриотов начинается в семье. Это прописная истина. Но продолжается оно в коллективах. Я начинала свою трудовую биографию в комсомоле и считаю, что прошла хорошую школу патриотического воспитания. Изменился мир, изменилась страна, но любовь к Родине, начинающаяся с любви и уважения к родителям, привязанности к дому, аулу, остались с нами и передаются от поколения к поколению».

Вернемся к музею. Очевидно, что в силу своей природы он оказывает большое влияние на духовно-нравственное, историко-патриотическое, нравственно-эстетическое просвещение школьников. Музей Дружбы – это не только ценный информационный источник о культуре народов, но он также оказывает мощное эмоциональное воздействие на его посетителей.

И в завершении – о том, что произошло с музеем в течение последних полутора лет – в ноябре 2017 года, когда отмечалось 10-летие музея Дружбы, на его базе во Дворце школьников прошла, причем с большим успехом, научно-практическая конференция «Влияние музеев в воспитании современного социума». И, наконец, на днях, уже в нынешнем 2019 году, музей Дружбы Дворца школьников награжден Грамотой Министерства образования и науки РК.

Так держать, земляки!

Фарида Шарафутдинова