Казахстанцы продолжают читать книги, несмотря на цифровую эпоху

Хруст страниц, тонкий запах типографской краски и этот ни с чем не сравнимый шелест. У бумажной книги есть душа. И она куда уютнее цифрового экрана. Хорошая история помогает отвлечься от рутины и будто прожить жизнь героя захватывающего сюжета. Пожалуй, именно с этого чувственного удовольствия и начинается наш роман с чтением.



Фарида Шарафутдинова- одна из тех, для кого книги стали настоящим спасением от повседневной суеты. В её коллекции около трёх тысяч изданий от современных произведений до раритетных экземпляров. Собирать библиотеку она начала ещё в юном возрасте, и со временем это хобби переросло в дело всей жизни. Фарида Анасовна прекрасно ориентируется в мире литературы, а её любовь к книгам давно вышла за рамки чтения. Она сама активно пишет и уже работает над собственными произведениями. А в домах без книг чувствует себя неуютно- с улыбкой признается Фарида Шарафутдинова.



Фарида Шарафутдинова, книголюб: «Мне посчастливилось приобрести прижизненные сочинения Сталина, а также довоенное издание многотомника Ленина. Меня поражает сохранность этих книг. Учитывая, что речь идёт о юге Казахстана-глубоком тылу в годы войны, сохранить их в таком состоянии действительно уникальный случай. Поражает талант, язык писателей. Пушкин-это одно. Лермонтов -другое, Паустовский вообще. У каждого свой язык. Сочный, узнаваемый».



Сегодня нужную книгу можно найти буквально в один клик. А ведь когда-то за хорошим романом охотились месяцами. Собирали и сдавали макулатуру, чтобы получить заветный том. Сейчас всё намного проще. Однако современная доступность бьет по карману: чтение становится элитарным хобби. А собрать коллекцию новинок-уже отдельная статья расходов. Но для настоящих любителей книг выход есть. Букинистические магазины не требуют больших трат. Здесь главное- не цена, а любовь к книгам.



Асанали ашимов, букинист: «Мы не только продаем, но и принимаем старые либо ненужные книги. Принимаем по 100–200 тенге, продаём по 500. В наличии есть и классика, и современная литература — всего около 10 000 книг. На удивление, чаще всего к нам приходят молодые люди и студенты. В основном они выбирают современную литературу. Коллекция постоянно пополняется-мы занимаемся этим уже 15 лет».



О том, что сегодня день книги, знают единицы. Однако, как показал опрос, читают практически все. При этом формат и цена отходят на второй план, куда важнее само содержание. И всё же многие по-прежнему выбирают печатные книги: за возможность перелистывать страницы, ощущать запах типографской краски и с головой погружаться в новые миры.