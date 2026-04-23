В Шымкенте пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве

Злоумышленники оказывали противоправное давление на местного жителя, требуя денежные средства под предлогом возмещения ущерба.

По данным полиции, в ходе противоправных действий применялись методы психологического давления, а также зафиксированы факты самовольного завладения двумя автомобилями, которые впоследствии были возвращены владельцу.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным при получении 3000 долларов США.

Четверо фигурантов водворены в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование.