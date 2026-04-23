Реклама
На главную Новости Шымкента Происшествия В Шымкенте пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве

В Шымкенте пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве

-
Редактор Юлия Машковская
-
1

Злоумышленники оказывали противоправное давление на местного жителя, требуя денежные средства под предлогом возмещения ущерба.

По данным полиции, в ходе противоправных действий применялись методы психологического давления, а также зафиксированы факты самовольного завладения двумя автомобилями, которые впоследствии были возвращены владельцу.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным при получении 3000 долларов США.

Четверо фигурантов водворены в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.