Молодым надо объяснять

Кому из нас не знаком конфликт отцов и детей? Да всем, даже бездетным, потому как сами когда-то были детьми. И вообще этой проблеме тысячи лет. Старшие пытаются навязать детям свой, как им кажется, бесценный жизненный опыт. Молодежь противится этому, идет наперекор, предпочитая жить не нафталиновыми принципами, а своим умом, в ногу со временем.

Возможен ли тут компромисс?

Разумеется! Самый оптимальный, проверенный жизнью вариант: надо учиться принимать взгляды другого поколения, считаться с ними и искать взаимоприемлемые решения.

Помните главную задачу родителей? Это научить детей обходиться без нас. Мы скоро уйдем, они останутся. Как они без нас будут существовать в этом мире? Возможно, сразу замечательно, а возможно, нет. Ясно одно: надо успеть дать им в первую очередь знания, иначе их правовой нигилизм может вывести их на кривую дорожку.

Молодым парням и девицам надо объяснять их права и обязанности. Желательно на конкретных примерах из жизни их сверстников. Скажем, есть юная влюбленная пара: ему — 18 лет, ей скоро исполнится 16. Он уже работает, она учится. Снимают времянку на окраине города. Живут по-взрослому в любви и согласии, строят планы. Скажете: «Эх, хорошо!» Не уверена. Парень-то может спокойно подпасть под статью 124 Уголовного Кодекса РК «Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста». Пункт 1 этой статьи гласит: «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Это они потом в суде будут доказывать, что живут по любви и согласию, и что через два месяца ей исполнится 16…

Или еще ситуация. Юноша на электросамокате совершил серьезный наезд на пешехода. Того на скорой госпитализировали в больницу, прооперировали перелом нижней конечности, предстоит длительное лечение. Как «наездник» будет возмещать затраты пострадавшему? Возможно ли договориться? И надолго ли «присядет» в случае отказа?

Жизненных ситуаций море. Надо быть готовыми ко всему, а лучше знать, как не создавать себе и окружающим проблем.

Еще надо учить молодежь финансовой грамотности, что нельзя бездумно брать кредиты, закрывать кредит другим кредитом. Чтобы они считали проценты, берут 100 тысяч, а отдавать потом надо 200 и т.д.

И вообще, им надо рассказывать и про бытовые вопросы: налоги, коммунальные платежи и т.д. Что важно официальное трудоустройство, нужны обязательные отчисления от работодателя в пенсионный фонд, ОСМС. А еще: если работать неофициально, то, да, сейчас они получат больше денег на руки, но в долгую все же проиграют.

… Вот это и есть самая важная часть воспитания, которую должны обеспечить именно мы, взрослые. Мы должны помочь им сформировать правовую грамотность, гражданскую ответственность и осознанное отношение к жизни в обществе.

И вот это понимание последствий своих действий служит сдерживающим фактором для молодых балбесов.

Имея базовое представление о своих правах, молодые люди смогут защищать их в различных сферах: в образовании, здравоохранении, при трудоустройстве и др. Они будут знать, куда обратиться за помощью и как действовать в случае нарушения их прав.

В идеале правовое просвещение формирует у молодых парней и девушек уважение к закону и понимание его необходимости для поддержания порядка и справедливости в обществе.

Что им важно знать в первую очередь?

Первое — конституционные права и свободы.

Второе — уголовное право (виды преступлений и наказаний, ответственность несовершеннолетних).

Третье — административное право (правила поведения в общественных местах, ответственность за административные правонарушения).

Четвертое — гражданское право (основы договорного права, права потребителей, наследственное право).

Пятое — трудовое право (права и обязанности работников, правила трудоустройства и увольнения).

Шестое — семейное право (права и обязанности супругов, родителей и детей).

Седьмое — информационное право (правила поведения в интернете, защита персональных данных, ответственность за распространение недостоверной информации).

Кто всему этому должен их учить? В первую очередь — мы, родители. Далее — школы, колледжи, вузы, госорганы, НПО, СМИ, правоохранительные органы, судебная система.

В Шымкенте эта архиважная работа ведется. К примеру, на днях сотрудники департамента полиции города провели встречу с участниками движений «Жас сақшы» и «Жас жол инспекторлары». Подросткам рассказали о культуре безопасного поведения на дороге. Стражи порядка уделили особое внимание соблюдению правил дорожного движения, культуре поведения в общественных местах, а также вопросам ответственности на дороге. На конкретных примерах разъяснили необходимость соблюдения требований безопасности при использовании самокатов и мопедов, особенно при движении по велодорожкам.

А чтобы эта встреча осталась в памяти подростков надолго, им продемонстрировали поврежденные в результате дорожно-транспортных происшествий автомобили и мопеды. Это стало наглядным разъяснением последствий несоблюдения правил дорожного движения.

В начале апреля в Шымкенте по инициативе начальника департамента полиции Мухтара Кожаева состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Қауіпсіз мектеп» («Безопасная школа»). Его цели — обеспечение безопасности детей и формирование правовой культуры среди подростков.

Генерал-майор полиции посетил школу №130, где встретился и побеседовал с 500 школьниками. О чем говорили? О вопросах личной безопасности, об ответственности за свои действия и уважении к закону как ключевому условию безопасного будущего.

Мухтар Кожаев акцентировал внимание на ряде серьезных правонарушений, представляющих угрозу для молодежи. В частности, речь шла о сталкинге как форме психологического давления, за что предусмотрена уголовная ответственность. Отдельное внимание уделено интернет-мошенничеству и вовлечению молодых людей в схемы дропперства, где даже косвенное участие в передаче банковских данных может повлечь серьезные последствия.

Школьникам разъяснены также риски, связанные с распространением и употреблением психотропных веществ, включая вейпы и веселящий газ. И их негативное влияние не только на здоровье, но и на дальнейшую жизнь. Подчеркнута важность соблюдения общественного порядка, в том числе требований законодательства о запрете сокрытия лица в общественных местах.

Речь шла и о дорожной безопасности. Ребятам напомнили о правилах использования электросамокатов и необходимости ответственного поведения на дороге.

Генерал-майор М. Кожаев затронул вопрос осознанной гражданской позиции. Он объяснил молодежи, что закон и порядок начинаются с личного выбора каждого. А уважение к правам других и ответственность за свои поступки — основа стабильного общества.

После содержательной беседы для школьников была организована ознакомительная выставка. Им продемонстрировали спецтехсредства, служебное оборудование и образцы вооружения. Ребята смогли увидеть, как на практике обеспечивается безопасность, а также больше узнать о повседневной работе сотрудников полиции. Подробный репортаж об этом размещен на официальном сайте департамента полиции г. Шымкента.

Фарида Шарафутдинова