В Казахстане активно обсуждают профессии будущего, совсем скоро на сайтах по подбору персонала будут рассматривать вакансии.

Специалистов по искусственному интеллекту, это те кто будет внедрять в работы интеллектуальные системы и автоматизацию процессов.

С легкостью найдут работу и аналитики данных, профессия будет актуальна, поскольку компании все чаще принимают решения на основе аналитики, а объем данных ежегодно увеличивается.

Кибербезопасность и «зеленая» энергетика становятся ключевыми направлениями на рынке труда.

В условиях активного внедрения новых технологий работодатели все чаще ищут специалистов, способных работать с альтернативными источниками энергии и цифровой защитой.

В 2026 году острая потребность в инженерах-строителях, специалистах по автоматизации, электромеханиках и операторах станков. Наблюдается постоянная потребность в врачах, среднем медперсонале, а также специалистах по реабилитации.

Также востребованы бухгалтеры, финансовые аналитики, специалисты по развитию бизнеса и работе с маркетплейсами.