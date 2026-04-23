Заведения общепита начали штрафовать за публикации с алкоголем. Даже без указания цен и призывов к покупке такие посты могут признать рекламой.

Ресторанам и кафе рекомендуют не упоминать названия напитков, не демонстрировать бренды и отказаться от фото и видео с изображением бара, а также не проводить розыгрыши и не публиковать алкогольное меню в соцсетях.

Нарушения подпадают под статью 455 КоАП РК — «Нарушение законодательства о рекламе» и могут обернуться предпринимателям большими штрафами.

«Нельзя: показывать бренды писать названия делать розыгрыши выкладывать меню с алкоголем. Даже бутылка на фоне — уже риск. Проверяют всё: посты, сторис, архив. Проверьте свой аккаунт. Пока не стало поздно» — саморегулируемая организация общественного питания РК.