В Шымкенте вынесли приговор по делу финансовой пирамиды

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении пяти подсудимых.

Главная фигурантка признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением средств в особо крупном размере. Четверо других подсудимых обвинялись в пособничестве — они способствовали организации схемы и привлечению вкладчиков.

Судом установлено, что в период с мая 2024 года по февраль 2025 года организатор продвигала в социальных сетях проект «Nazira Gold». Участникам обещали доход от 21% до 41% ежемесячно при вложении 1 миллиона тенге с возвратом основного капитала через пять месяцев. Денежные средства принимались как наличными, так и переводами.

Всего было привлечено более 1,46 млрд тенге, пострадали 177 человек.

Остальные подсудимые активно участвовали в продвижении проекта: привлекали новых вкладчиков, принимали деньги, вели рекламу в интернете и проводили акции для расширения аудитории.

Вина подсудимых подтверждена собранными доказательствами. В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора для отдельных фигурантов. Потерпевшие настаивали на вынесении законного решения. Двое подсудимых частично признали вину, трое — отрицали свою причастность.

При назначении наказания суд учёл наличие малолетних детей у четверых подсудимых как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Организатору назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, исполнение приговора отсрочено на 1 год. Одной из соучастниц назначено 6 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Ещё трое подсудимых получили реальные сроки — двое по 6 лет, один — 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества у двоих из них.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.