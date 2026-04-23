Аким области встретился с подвижницей казахской культуры Татьяной Бурмистровой

Певица-термеши Татьяна Бурмистрова, занимается популяризацией традиционного казахского песенного искусства. В ходе встречи с акимом области были обсуждены вопросы развития национального искусства и передачи наследия традиционной песни будущим поколениям.

Особое внимание — работе по широкому продвижению жанров терме и традиционной песни, являющихся неотъемлемой частью казахской культуры.

Татьяна Бурмистрова, деятель искусства: «Я благодарна за внимание и поддержке народа. Несмотря на то, что я русская, мне близки казахское традиционное песенное искусство — терме. Не знаю, откуда у меня это. Когда-то я задавала этот вопрос и Дулату Исабекову. Думаю, казахская степь, богатая природа, народное искусство повлияли на то, что я полюбила это творчество. Спасибо всевышнему за это»!

Татьяна Бурмистрова на протяжении многих лет популяризирует казахскую песню. Она известна не только как исполнитель, но и как подвижник национальной культуры. В этом году исполняется 50 лет её творческой деятельности.