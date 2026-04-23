Маслихат Шымкента рассмотрел бюджет, жильё и качество связи

В Шымкенте планируют увеличить городской бюджет. Этот вопрос сегодня рассматривался на очередной сессии городского маслихата. Народные избранники поднимали и другие насущные вопросы, а представители исполнительной власти, давали необходимые пояснения.

По официальным данным, бюджет города на 2026–2028 годы планируется увеличить почти на 50 миллиардов тенге. Этот вопрос стал одним из главных на 35-й сессии городского маслихата. Всего же депутаты рассмотрели 12 вопросов. На что планируется направить дополнительные 50 миллиардов тенге?

Ерлан Ескараев руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Шымкента: «К примеру, 4,4 миллиарда тенге предусмотрены на здравоохранение, образование и меры социальной поддержки. Во-вторых, в проекте бюджета дополнительно предусмотрено 2,6 миллиарда тенге на реализацию 57 проектов. В результате объём бюджета достигнет 9,9 миллиарда тенге, всего будет реализовано 219 проектов. В-третьих, на строительство и ремонт дорог предусмотрено 17,5 миллиарда тенге».

Еще одним вопросом, вызвавшим активное обсуждение, стало развитие цифровизации и качество связи. Несмотря на то, что работа в этой сфере ведётся по плану, остаются и проблемные моменты.

Мухит Кемелов руководитель управления цифровизации г.Шымкента: «По качеству связи — как мобильной, так и широкополосного интернета — работа продолжается. Как видно, показатели за последние три года значительно выросли. Например, если в 2023 году на территории города было более 1400 базовых станций, то сегодня их число превысило 1700. Это позволило снизить количество слабых зон».

Тем не менее работа интернет-сети в городе вызывает обеспокоенность депутатов. Председатель маслихата, считает, что в городе еще имеются проблемы со связью.

Бахадыр Нарымбетов председатель маслихата г.Шымкента: «Это напрямую связано с качеством мобильной связи. Если нет интернета, цифровизацию использовать невозможно. Поэтому покажите конкретную работу по развитию инфраструктуры. У нас даже в этом здании за последний месяц сильно ухудшился мобильный интернет. Вы проводите мониторинг? Кто-то проверяет или вы просто верите словам операторов»?

Еще одним одним ключевым вопросом стала жилищная проблема. По данным городского управления жилья, в настоящее время в Шымкенте в очереди на жильё стоят более 92 тысяч человек. До конца года планируется обеспечить жильём свыше 6 тысяч граждан.

Копжан Тулебаев и.о. руководителя управления жилья г.Шымкента: «В том числе арендное жильё — 1529 квартир, по кредитному направлению — 4568 квартир. На сегодня по арендному жилью квартиры получили 819 граждан. Остальные будут распределяться по очереди в соответствии с требованиями законодательства. По кредитному направлению из 4568 квартир жильём обеспечены 354 гражданина, по оставшимся квартирам проводится подтверждение платёжеспособности».

На сессии также подняли вопрос людей с инвалидностью, получивших бесплатные квартиры от государства. Прозвучали жалобы на то, что жильё предоставляется на верхних этажах, из-за чего возникают трудности с подъёмом и спуском. В управлении сообщили, что данный вопрос взят на контроль и рассматривается индивидуально.