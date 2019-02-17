Также практически везде отсутствуют специальные машины для людей с ограниченными возможностями.

Во многих спецЦОНах Казахстана невозможно получить водительские удостоверения для управления грузовыми автомобилями, мотоциклами, а также небольшими автобусами, передает Informburo.kz.

Об этом заявил директор департамента государственных услуг АДГСПК Ильдар Уйсумбаев.

Агентство по делам госслужбы выявило факты несоблюдения законодательства при прохождении практического экзамена в спецЦОНах.

«Схема маршрута автодрома в спецЦОНе Семея не предусматривает сдачу экзамена для мотоциклов и прицепов. Аналогичная проблема в Таразе. В Шымкенте из-за несоответствия ширины проезда на автодроме не сдают экзамены на тяжеловесных автомобилях категории С. Выявлены неисправные автотранспортные средства, а иногда вообще их отсутствие по отдельным категориям», – заявил Ильдар Уйсумбаев.

По его словам, в спеЦОНе Семея неисправны транспортные средства для сдачи экзамена по категориям С и D. Отсутствуют транспортные средства по категориям D и E (для автобусов) – экзамены принимают в автобусных парках Астаны.

Не укомплектованы автопарки также в спецЦОНах в Кызылорде, Павлодаре, Уральске и Петропавловске.

«Практически во всех регионах, за исключением Алматы, отсутствует спецтранспорт для лиц с ограниченными возможностями», – резюмировал Уйсумбаев.

В АДГСПК отметили, что для устранения выявленных нарушений результаты мониторинга направили в уполномоченный госорган – Министерство информации и коммуникаций.

Позже госкорпорация «Правительство для граждан» предоставило разъяснения по каждому нарушению, перечисленному агентством.

В специализированном ЦОНе в Семее в 2019 году планируется обустроить асфальтированную площадку с нанесением разметок в соответствии с требованиями правил приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«В настоящее время все транспортные средства технически исправны, и приём практического экзамена проводится в штатном режиме», – сообщили в госкорпорации.

В Тарзе специализированный ЦОН расположен в бывшем помещении департамента полиции области. Совместно с акиматом области ведётся работа по организации нового СЦОН с учётом всех требований. Все транспортные средства находятся в рабочем состоянии и приём практического экзамена проводится в штатном режиме.

В госкорпорации сообщили, что в СЦОНах имеется 146 транспортных средств для сдачи практического экзамена. В 2019 году планируется приобрести дополнительно 30 транспортных средств.

Для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями в бюджете «Правительства для граждан» предусмотрена покупка соответствующего оборудования на общую сумму более 17 млн тенге.