В рамках Года молодежи в Казахстане между судом города Шымкента и управлением занятости и социальной защиты по делам семьи, детей и молодежи заключен меморандум.

Руководитель администратора судов города Шымкент Нурсултан Байтилесов подчеркнул о готовности поддержать социально важные проекты.

Нурсултан Байтилесов, руководитель администратора судов г.Шымкента заявил, что главная цель — это воспитать грамотное, конкурентоспособное поколение. «Мы верим, что среди молодежи Шымкента есть будущие судьи и специалисты закона. Сотрудники нашего суда всегда открыты и готовы выслушать и поддержать важные проекты в сфере развития судебной системы.»

«Молодежная практика» — 100 рабочих мест и 100 мест на общественные оплачиваемые работы выделит суд города Шымкента и обеспечит рабочими местами незанятых выпускников вузов и колледжей. В рамках мероприятия в здании суда участникам рассказали о современном формате работы- цифровизации судов и представили проект «Виртуальный суд» и о том, как можно подать исковое электронное заявление, как участвовать на суде дистанционно через смартфон и других возможностях новых технологий.