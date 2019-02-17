Если вы ещё задаётесь таким вопросом, то у нас есть на него ответ. Разве вы не спрашивали себя, что делают эти небольшие клавиши в верхней части клавиатуры?

Возможно, вы использовали их только для регулирования громкости или яркости экрана, но, на самом деле, они скрывают намного больше функций.

Имейте в виду, что некоторые сочетания клавиш различаются в зависимости от типа компьютера.

Вы также можете изменить эти функции, и некоторые компьютеры поставляются с предварительно установленными функциями для данных клавиш.

Поэтому, прежде чем разочарованно стукнуть по клавиатуре, пытаясь заставить её нормально работать, зайдите в настройки и посмотрите, как настроен ваш компьютер.

Нажатие кнопки fn и одной из клавиш F1 — F12 позволяет сменить функцию выбранной клавиши F.

Давайте детально разберём, на что способны эти загадочные кнопки.

Клавиша F1

1. Практически всегда и во всех программах данная клавиша открывает меню справки.

2. В случае, если в открытой программе вы нажмёте данную клавишу, всплывёт отдельное окно, если программа не относится к Windows.

3. Скрывает или отображает верхнее меню в Excel и Word при совместном нажатии с клавишей Ctrl.

Клавиша F2

1. Сочетание клавиш Alt + Ctrl + F2 позволяет открыть библиотеку документов в Microsoft Office.

2. F2 позволяет переименовать папку или файл. Нажмите один раз на папку или файл, потом один раз на F2 и можете переименовывать.

3. Сочетание клавиш Ctrl + F2 позволяет открыть окно предварительного просмотра в Word.

4. F2 также помогает войти в BIOS.

Клавиша F3

1. Эта клавиша открывает поиск в Проводнике и разных программах Windows.

2. Сочетание клавиш Shift + F3 позволяет менять регистр в Word (то есть переключать между обычными и ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ). Это нужно на случай если вы, например, по неосторожности нажали клавишу Caps Lock и написали слово, строку или целый текст заглавными буквами.

Просто выделите ошибку и нажмите Shift и F3 в одно и то же время, превратив все заглавные буквы в строчные. Данная функция работает и в обратном порядке.

3. В браузерах Firefox и Chrome эта клавиша вызывает Поиск.

4. Сочетание клавиш Win + F3 позволяет открыть окно расширенного поиска в Microsoft Outlook.

КлавишаF4

1. Сочетание клавиш Alt + F4 позволяет закрыть окно (это может быть папка, браузер, любой документ). Нажав одновременно Alt и F4, вы, например,в любой момент можете закрыть просматриваемое видео.

2. Если нажать F4 в открытой папке, то вы сможете моментально переместить курсор мышки в адресную строку, а значит можно быстро перейти в другую папку.

Клавиша F5

1. Нажав данную клавишу, вы сможете обновить страницу в браузере, рабочий стол или открытую папку.

2. С помощью F5 можно начать слайд-шоу в PowerPoint.

3. В Word эта клавиша запускает функцию «Найти и Заменить».

Клавиша F6

1. Эта клавиша помогает перемещаться между открытыми страницами в Word.

2. Сочетание клавиш Ctrl + F6 позволяет переключаться между документами Word.

3. Нажав F6 в любом браузере, вы сможете перевести курсор в адресную строку.

4. В видеоиграх эта клавиша дает возможность быстро «сохраниться».

Клавиша F7

1. Сочетание клавиш Alt + F7 дает возможность проверить грамматику и правописание в Word, Outlook и других программах. Проще говоря, вы быстро сможете найти ошибку в документе и исправить её.

2. Сочетание клавиш Shift + F7 открывает тезаурус в Word.

Клавиша F8

1. В случае, если вы нажали клавишу F8 во время перезагрузки компьютера, у вас появится возможность выбрать «безопасный режим». Это позволяет спасти ваши файлы в случае, если что-то пошло не так с операционной системой Windows.

2. Клавиша F8 позволяет активировать режим расширения для кнопок со стрелками в Excel.

Клавиша F9

1. Сочетание клавиш Ctrl + F9 позволяет вставить пустое поле в Word.

2. Клавиша F9 обновляет поля в Word.

3. В видеоиграх данная клавиша даёт возможность быстро загрузить последнее сохранение.

4. На некоторых ноутбуках нажатие F9 во время загрузки Windows даёт возможность вызвать восстановление системы из скрытого раздела.

Клавиша F10

1. Эта клавиша открывает строку меню.

2. Сочетание клавиш Ctrl + F10 позволяет свернуть/развернуть окно в Word.

3. Сочетание клавиш Shift + F10 просто заменяет нажатие правой кнопки мыши.

4. F10 может помочь войти в BIOS.

Клавиша F11

1. Эта клавиша включает и выключает полноэкранный режим в любом браузере. Это значит, что панели инструментов сверху и снизу исчезают, и вы видите сплошную страницу браузера.

2. Сочетание клавиш Shift + F11 позволяет добавить новый лист (страницу) в Excel.

Клавиша F12

1. Позволяет открыть окно «Сохранить как…» в Word.

2. Сочетание клавиш Shift + F12 позволяет сохранить текущий документ Word.

3. Сочетание клавиш Ctrl + F12 даёт возможность открыть документ Word.

4. Сочетание клавиш Ctrl + Shift + F12 позволяет распечатать документ в Word.

Источник: infoniac.ru