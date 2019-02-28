Увеличение заработных плат низкооплачиваемых работников сферы образования будет осуществляться дифференцированно до 30%.

Около 500 тысячам специалистам в образовательной сфере будет увеличена заработная плата. Об этом сообщила министр образования РК Куляш Шамшидинова на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

— В рамках реализации поручений главы государства, данных на съезде партии «Нұр Отан» по вопросам образования мы планируем ряд мер. Это повышение доходов низкооплачиваемых работников сферы образования. Повышение заработных плат педагогических работников ведется системно и решается поэтапно. В 2018 году по поручению главы государства была увеличена заработная плата учителей школ, подтвердивших категории по новой системе аттестации и работающих в условиях обновленного содержания образования на 30-50%, — сказала Шамшидинова.

По ее словам, увеличение заработных плат низкооплачиваемых работников сферы образования будет осуществляться дифференцированно до 30%.

— Увеличится заработная плата порядка 500 тысяч человек системы образования. В том числе воспитателей и помощников воспитателей дошкольных организаций и интернатных учреждений, методистов, социальных педагогов, психологов детских садов и колледжей, работников организаций дополнительного образования, библиотекарей, вожатых, бухгалтеров, делопроизводителей, уборщиков, дворники, сторожа, кочегары, сантехники, электрики, — перечислила министр.

Шамшидинова добавила, что сегодня совместно с министерством труда и социальной защиты населения ведутся работы по детальному определению категорий работников и размера повышения должностных окладов.

Вместе с тем в среднем образовании все начатые реформы будут доведены до своего логического завершения.

— В 2019-2021 годах пройдут курсы переподготовки по обновленному содержанию образования 244 тысяч педагогов школ, колледжей и вузов. С 2020 года средства, предусмотренные для прохождения данных курсов, будут перенаправлены в высшие учебные заведения для подготовки учителей, преподающих на английском языке. Начиная с этого года, в школы будут прибывать выпускники вузов, владеющих языком. Обучение предметов на английском языке будет внедряться поэтапно по мере готовности кадров, — сказала министр.

В то же время будет введена новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта школ. Объем финансирования будет определяться в зависимости от контингента учащихся. Место строительства школ будет входить в компетенцию местных исполнительных органов.

— Образовательные программы всех уровней образования будут актуализированы в соответствии современным требованиям, — заключила Шамшидинова.