Опасная и низкооплачиваемая: лесничие требуют повышения зарплат

Сотрудники лесных хозяйств обсуждают вопрос повышения заработной платы, передает OTYRAR.

Эту проблему поднял депутат сената. Сейчас, говорят лесничие, зарплата у них, после повышения, составляет порядка 170 тысяч тенге, в зависимости от стажа работы и квалификации. Но работа трудная и зачастую опасная.

«У многих много кредитов, за прошедшее время то, что было понабрали. Желаемо было бы, конечно, чтобы зарплату увеличили. Значимость этой работы наравне с медиками, деревья-наши легкие, леса-наши легкие, мы создаем благоприятные условия, экологию улучшаем, от этого напрямую зависит здоровье людей», — говорит Кайрат Нуржанов, руководитель лесничества г. Темиртау.

Работа лесничего состоит не только в том, чтобы тушить возгорания. Ежедневно они осматривают лесные угодья. Весной высаживают саженцы, летом вырубают засохшие деревья, осенью собирают семена. Работа кипит круглый год. Все для того, чтобы создать благоприятные условия для лесной экосистемы.

По словам экспертов, оплата труда у сотрудников лесных хозяйств действительно маленькая. С учетом объема и опасности работы, они должны получать не меньше 300 тысяч тенге в месяц. При этом, сейчас ощущается нехватка обеспечения техникой, не хватает и специалистов. Из-за маленькой зарплаты мало кто хочет присматривать за лесом и его обитателями.

«Это место должно быть конкурентным я считаю, куда должны приходить лучшие кадры, сейчас молодежь туда не идет, многие вакансии свободные. Учебные заведения, которые готовят специалистов лесного хозяйства у нас есть в городе Щучинск, факультет лесного хозяйства уже второй год к сожалению набора нет студентов», — говорит Жагпар Каримжан, руководитель фонда «Ел Рухы».

Депутат также предложил понизить пенсионный возраст сотрудников лесных хозяйств, сейчас они работают до 63 лет. Правда, как говорят сами лесничие, они на пенсию уходить не сильно хотят, так как размер пенсии далеко не больше зарплаты.