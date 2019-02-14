В Шымкенте молодые люди отравились препаратом, предназначенным для повышения потенции. Один из них умер, не приходя в сознание, а оставшиеся двое находятся в больнице, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел 2 февраля.

Во время обеденного перерыва трое парней попробовали препарат, предложенный их общим знакомым. После начавшихся болей в животе, рвоты и ухудшения состояния, решили вызывать скорую помощь.

В результате один из них скончался по дороге в больницу, а двое других были доставлены в токсикологический центр.

Данный факт подтвердили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

«По данному факту проводится досудебное расследование. С целью выяснения, чем именно отравились трое граждан, назначены специальные экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.