Сегодня в Туркестане с особым размахом отметили День Великого Улуса — Наурыз.

В торжественном мероприятии принял участие аким области Умирзак Шукеев, который поздравил жителей и гостей региона с праздником.

«В Туркестанской области празднование Наурыза началось 14 марта. Каждый день в нашей области были организованы различные мероприятия, высажены саженцы деревьев, проведены работы по озеленению и благоустройству города. Я призываю вас всех внести свой вклад в процветание Туркестана. От всей души поздравляю вас со светлым и великим праздником Наурыз мейрамы!», — сказал У.Шукеев.

В праздничном мероприятии, прошедшем на площади Есим Хан приняли участие около 2000 человек, в том числе популярные артисты, студенты, жители и гости города. Кроме того, было показано театрализованное представление о весеннем празднике, а в юртах, установленных в этноауле накрыли богатые дастарханы, гостей угощали национальными блюдами.

Наряду с этим, для гостей приготовили 2000 литров наурыз-коже и 1,5 тонны плова. Кроме того, была организована выставка изделий, изготовленных мастерами народных ремесел.