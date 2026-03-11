В Шымкенте подготовили масштабную программу к Наурызу

По сложившейся традиции торжества продлятся десять дней и включат культурные, спортивные мероприятия.

14 марта — День көрісу (Амал).

Праздничную программу откроют постановка «Наурыз-думан», этно-фольклорное представление «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз», а также книжная выставка.

15 марта — День благотворительности.

В этот день состоятся благотворительная выставка-ярмарка, ярмарка изделий народных мастеров и издательств, а также экспозиции библиотек.

16 марта — День культуры и национальных традиций.

Горожан ждут выставка ремесленников, мастер-классы, встречи с представителями творческих союзов и республиканский фестиваль «Жарапазан fest».

17 марта — День шанырака.

Мероприятия будут посвящены семейным ценностям. В программе — обучающие занятия по основам искусственного интеллекта, викторины и интеллектуальные игры, дрон-футбол, VR-игры и праздничный вечер «Жылы жүрек – өмір шуағы».

18 марта — День национальной одежды.

Запланированы модный показ дизайнеров национальных костюмов и тематическая выставка-ярмарка.

19 марта — День обновления.

Пройдут выставка «Аллея стартапов» и экспозиция робототехники.

20 марта — День национального спорта.

Будут организованы соревнования по традиционным видам спорта: аударыспак, кыз куу, байга, лянги, асык ату, поднятие гири и перетягивание каната.

21 марта — День единства.

Состоятся театрализованные представления, посвящённые смыслу праздника Наурыз, дневной концерт с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль.

22 марта — Начало года.

На городских площадях пройдут масштабные праздничные концерты.

23 марта — День очищения.

В городе организуют экологическую акцию «Таза LIKE» и общегородской субботник. Праздничную программу завершит гала-концерт.

Кроме того, 24 марта в Шымкенте пройдет айтыс оркестров — музыкальное состязание казахских национальных инструментальных, симфонических и эстрадных оркестров.