В Шымкенте подготовили масштабную программу к Наурызу

По сложившейся традиции торжества продлятся десять дней и включат культурные, спортивные мероприятия.
14 марта — День көрісу (Амал).
Праздничную программу откроют постановка «Наурыз-думан», этно-фольклорное представление «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз», а также книжная выставка.
15 марта — День благотворительности.
В этот день состоятся благотворительная выставка-ярмарка, ярмарка изделий народных мастеров и издательств, а также экспозиции библиотек.
16 марта — День культуры и национальных традиций.
Горожан ждут выставка ремесленников, мастер-классы, встречи с представителями творческих союзов и республиканский фестиваль «Жарапазан fest».
17 марта — День шанырака.
Мероприятия будут посвящены семейным ценностям. В программе — обучающие занятия по основам искусственного интеллекта, викторины и интеллектуальные игры, дрон-футбол, VR-игры и праздничный вечер «Жылы жүрек – өмір шуағы».
18 марта — День национальной одежды.
Запланированы модный показ дизайнеров национальных костюмов и тематическая выставка-ярмарка.
19 марта — День обновления.
Пройдут выставка «Аллея стартапов» и экспозиция робототехники.
20 марта — День национального спорта.
Будут организованы соревнования по традиционным видам спорта: аударыспак, кыз куу, байга, лянги, асык ату, поднятие гири и перетягивание каната.
21 марта — День единства.
Состоятся театрализованные представления, посвящённые смыслу праздника Наурыз, дневной концерт с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль.
22 марта — Начало года.
На городских площадях пройдут масштабные праздничные концерты.
23 марта — День очищения.
В городе организуют экологическую акцию «Таза LIKE» и общегородской субботник. Праздничную программу завершит гала-концерт.
Кроме того, 24 марта в Шымкенте пройдет айтыс оркестров — музыкальное состязание казахских национальных инструментальных, симфонических и эстрадных оркестров.