«ПетроКазахстан Ойл Продактс» укрепляет семейные ценности и защищает окружающую среду

32-летняя Мира Амиржанова уже три года работает экономистом в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Сегодня вместе с сыном она принимает участие в акции по высадке плодовых деревьев в честь Наурыза.

По её словам, такие мероприятия не только укрепляют семейные ценности, но и положительно влияют на экологию.

Мира Амиржанова, сотрудница ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Сегодня проходит замечательное мероприятие в честь Наурыза и, я считаю, что это очень классное событие, которое объединило всех нас и наших детей. Детки увидели завод и посадили деревья. Всех поздравляю с этим праздником! Цветите и улыбайтесь!»

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» продолжает реализовывать инициативы по защите окружающей среды. В этот раз около 300 человек приняли участие в высадке плодовых деревьев, способствуя озеленению и улучшению экологии.

Бахыт Ерегенов, президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Это наша ежегодная акция. В прошлом году мы посадили 51 000 деревьев, а в этом году продолжаем экологическую акцию. В рамках программы «Таза Казахстан» весной планируем посадить 1 000 деревьев, 500 из них раздали селам Бадам 1, Бадам 2, Жулдыз, Карабастау и до осени планируем посадить еще 50 000 деревьев. Поздравляю всех с праздником Наурыз и желаю вашим семьям благополучия».

В рамках мероприятия для детей сотрудников завода была организована экскурсия, где они познакомились с работой предприятия, узнали больше о профессии своих родителей и ключевых производственных процессах. Завершилось мероприятие праздничным обедом, где юные гости смогли пообщаться и поделиться впечатлениями.

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» регулярно проводит различные мероприятия и конкурсы для детей, способствуя их развитию, укреплению семейных ценностей и знакомству с профессиями. Такие инициативы не только создают благоприятные условия для досуга, но и помогают подрастающему поколению ближе познакомиться с деятельностью предприятия, что в будущем может повлиять на их профессиональный выбор.