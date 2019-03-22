Аким и жители Шымкента поддержали инициативу переименования столицы

В Шымкенте с размахом отметили Наурыз. Основные мероприятия развернулись в северной части города – на пл. Наурыз и ипподроме.

А начался праздник с обращения акима Шымкента к жителям. Во время празднования Наурыз мейрамы аким третьего мегаполиса спросил у горожан, поддерживают ли они идею о переименовании столицы в честь Первого Президента Казахстана.

«Мы все являемся свидетелями исторических событий. 19 марта Первый Президент Казахстана объявил, что сложил с себя полномочия Президента Казахстана. 20 марта в соответствии с Конституцией обязанности Президента страны перешли к спикеру Сената Касымжомарту Токаеву. Присягая на верность народу Казахстана Касым-Жомарт Кемелович предложил переименовать столицу страны в честь Елбасы. И история знает немало примеров того, когда разные города мира были переименованы в честь их основателей. И невозможно не оценить заслуг Нурсултана Абишевича в деле построения молодого Казахстана, а новая столица Казахстана безусловно была и остается его детищем».

Горожане ответили ему аплодисментами и дружными выкриками «Нурсултан – Казахстан»!

А когда заиграла зажигательная мелодия и жители на площади начали танцевать, Габидулла Абдрахимов был с горожанами на одной волне – фотографировался и даже потребовал, чтобы охранники не ограничивали жителей в желании пообщаться с акимом: «Зачем вы мне эти коридоры создаете, не нужны они мне», – воскликнул он в сердцах, обращаясь к правоохранителям, чем вызвал одобрение всех, кто пришел на праздник.

Тем временем неподалеку уже организовали площадку для проведения обряда тусау кесу – обрезание пут. По традиции, честь обрезать путы малышам, которые делают свои первые шаги, доверяют самым уважаемым людям. Не трудно догадаться, что сегодня этой чести был удостоен аким города.

К слову, на площади Наурыз развернулся юрточный городок. На площади можно было насчитать не менее 20 юрт. В каждой из юрт гостей угощали национальными блюдами и главным блюдом Наурыза – Наурыз коже.

А пока гости дегустировали блюда, на ипподроме развернулись настоящие спортивные состязания.

Праздничные мероприятия на площади Наурыз в Шымкенте продолжил концерт с участием звезд казахстанской эстрады — Каракат Абдильдиной, Кыдырали Болманова, Серика Ибрагимова и других.