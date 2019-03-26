Антимонопольный орган Туркестанской области уводил от ответственности правонарушителей.

По протесту прокуратуры области Специализированным межрайонным административным судом отменено незаконное постановление антимонопольного органа о прекращении административного производства в отношении ГКП «Куат-Жылу орталык-3».

Установлено, что уполномоченным органом за нарушение сроков выдачи технических условий потребителям в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении (по ч.4 ст.164 КоАП).

В последующем, несмотря на явное наличие состава правонарушения, производство по делу необоснованно прекращено.

Данное решение прокуратурой области опротестовано в суде как незаконное.

Постановлением суда протест прокуратуры удовлетворен, ГКП «Куат-Жылу Орталык-3» привлечено к административному штрафу в размере 2 693 600 тенге.

Отмечается, что работник антимонопольного органа, принявший незаконное решение, уже отбывает уголовное наказание за ранее совершенное коррупционное правонарушение.

Пресс-служба прокуратуры туркестанской области