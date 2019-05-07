90 летний юбилей отметил ветеран органов прокуратуры Мусали Жорабаев.

Родившийся 1 мая 1929 года в Махтааральском районе Туркестанской области Мусали ага, в годы Великой Отечественной войны в 12 лет начал трудовой путь обычным колхозником, а в 1994 году вышел на пенсию в звании старшего советника юстиции. Он и сейчас продолжает быть образцовым наставником для молодых юристов.

После 45 летней службы в прокуратуре читал лекции в школах, общественных организациях, публиковал статьи и сборники воспоминаний «Кейінгілер біле жүрсін», «Жақсылар», «Жастарға да сөз арнайық» в газете «Сарыагаш», имеющих воспитательное значение.

Зза вклад в воспитании молодежи награжден Благодарственным письмом Первого Президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Мусали ага с 1998 года был председателем Сарыагашской районного совета старейшин,он — обладатель звания «Почетный гражданин» Сарыагашского, Ордабасинского, Казыгуртского и Мактааралького районов.

В 1955-1986 годы непрерывно избирался депутатом районных советов Народных депутатов, в состав партии комитетов Созакского, Сарыагашского, Келесского, Ленинского и Бугуньского районов.

За обеспечение законности, вклад в развитие экономики и культуры Созакского, Сарыагашского, Келесского, Шардаринского, Ордабасинского и Казыгуртского районов неоднократно награждался поощрительными грамотами Генерального Прокурора Республики Казахстан, КазССР, Центрального Комитета профессионального союза государственных служащих, Южно-Казахстанского областного совета народных депутатов и областного управления образования.

В настоящее время Мусали ага авторитетный и счастливый мудрец, воспитывающий 18 внуков и 14 правнуков от 4 сыновей и 5 дочерей.

Коллектив прокуратуры области от всей души поздравляет многоуважаемого и дорогого именинника с Днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье! Пусть его жизненный путь продолжит быть образцовым примером для подрастающего поколения!

Прокуратура Туркестанской области