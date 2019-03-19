АО «КазТрансГаз Аймак» официально заявляет, что подобное ЧП по причине природного газа невозможно.

В ряде СМИ прошло сообщение о факте отравления учащихся школы №54 г. Шымкент, причиной которого названа утечка природного газа с распределительной подстанции, которая находилась в 600 метрах от учебного заведения. По этому поводу АО «КазТрансГаз Аймак» официально заявляет, что подобное ЧП по причине природного газа невозможно.

Во-первых, природный газ (метан), согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 относится к IV классу опасности и сам по себе не является отравляющим газом.

Он не имеет даже предельно допустимые концентрации и относится к безопасным уровням воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Не следует путать с угарным газом.

Во-вторых, учитывая расстояние от газового шкафного пункта до школы, природный газ, который легче воздуха, не может распространиться за 600 метров и целенаправленно оказаться в каком-либо помещении, поскольку тут же улетучивается.

В третьих, аварийно-диспетчерская служба, выполнив специальными измерительными приборами замеры концентрации газа в воздухе, как в самой школе, так и на пришкольной территории и около самого шкафного пункта, утечки природного газа не обнаружила. Об этом были проинформированы соответствующие городские службы и акимат города Шымкент.