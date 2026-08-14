Число пищевых отравлений в организациях образования снизилось в четыре раза

В Казахстане в четыре раза сократилось количество зарегистрированных случаев пищевых отравлений, связанных с объектами образования. За семь месяцев 2026 года зафиксировано два таких случая, в которых пострадали 13 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано восемь случаев, пострадали 118 детей.

Снижение показателей связывают с усилением государственного контроля за объектами с пребыванием детей. Дополнительные меры были приняты после случаев групповых заболеваний пищевого происхождения в организациях образования Мангистауской области.

С 1 февраля 2026 года в стране действует особый порядок государственного контроля объектов с пребыванием детей, финансируемых из государственного бюджета. Соответствующие изменения предусмотрены законом, подписанным Главой государства.

Новый механизм позволяет усилить контроль за соблюдением санитарных требований и своевременно выявлять потенциальные риски в школах и других учреждениях, где находятся дети.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в организациях образования действует новый Стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню. Документы разработаны с учетом современных принципов здорового и сбалансированного детского питания. Особое внимание уделяется качеству и безопасности продуктов, а также условиям их хранения и приготовления.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что даже единичный случай заболевания ребенка требует обязательного расследования и принятия соответствующих мер. Работа санитарно-эпидемиологической службы совместно с регионами и организациями образования продолжается.

Безопасность детей, санитарное благополучие школ и качество школьного питания остаются на постоянном контроле Министерства здравоохранения.