Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение «О распределении обязанностей между Премьер-Министром, заместителями Премьер-Министра и Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан».

В ведении Премьер-Министра — стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами. В круг обязанностей также входят вопросы оборонно-промышленного комплекса, космической деятельности и комплекса «Байконур», туризма, связи, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, реализации административной реформы государственных органов и другие.

В сферу деятельности первого заместителя Премьер-Министра А. Смаилова входят вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, торговой политики, развития малого и среднего предпринимательства. В компетенцию А. Смаилова входят также вопросы развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, тарифной политики, развития статистики, проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей (вопросы «Doing business») и другие.

За заместителем Премьер-Министра Г. Абдыкаликовой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной политики и модернизации, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, развития культуры и спорта, государственного языка, демографической и информационной политики, информации, информационно-имиджевые работы внутри страны и за рубежом по продвижению бренда Казахстана, координация деятельности трехсторонних комиссий (республиканской, региональных и отраслевых) по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Заместитель Премьер-Министра Ж. Касымбек координирует вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, развития энергосбережения и повышения энергоэффективности возобновляемых источников энергии, угольной промышленности, атомной промышленности и ядерной энергетики. В круг обязанностей также входят вопросы развития промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии и экспортного контроля, золотодобывающей отрасли, реализации государственной политики по увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг организациями и государственными органами, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов, лесного хозяйства и животного мира, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, подготовки и прохождения отопительных сезонов, координации, развития специальных экономических и индустриальных зон и другие.

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Д. Калетаев ответственен за вопросы информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности Премьер-Министра и Правительства. В функции также входят координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, ведомств в части подготовки решений Правительства и организации их исполнения, по вопросам соблюдения государственной и исполнительской дисциплины, защиты государственных секретов и обеспечения информационной безопасности и другие.