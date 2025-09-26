Масштабные перестановки во власти

Масштабные перестановки в администрации президента и правительственных структурах стали главным событием последних дней. Несколько ключевых фигур сменили свои должности: Мурат Нуртлеу, ранее возглавлявший МИД, назначен помощником президента по инвестициям, Ермек Кошербаев занял пост министра иностранных дел.

По мнению экспертов, эти шаги связаны с усилиями по оптимизации управления и усилению инвестиционного блока. Аналитики также не исключают, что кадровая перестановка продолжится.

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу лишился прежнего поста. Ещё недавно он представлял страну на международной арене. Теперь Нуртлеу назначили помощником президента по инвестиционным вопросам.

«Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Освобождён от ранее занимаемой должности», — сообщила пресс-служба Акорды.

По словам политологов, перестановки произошли после трех значимых событий: послания президента, саммита ШОС и участии в генассамблее, где был подписан целый ряд соглашений с потенциальными инвесторами.

Талгат Калиев, политолог: «Назначение Марата Нуртлеу на пост помощника президента по инвестициям говорит о том, что данный блок будет усиливаться с учетом, во-первых, политического веса Нуртлеу, его опыта, прежнего бэкграунда и тех замечаний, которые были высказаны президентом в своем послании по вопросу увеличения инвестиций. О том, что нет некого единого ответственного органа, о том, что все этим занимаются по чуть-чуть и по остаточному принципу. Я думаю, что это будет говорить о том, что инвестиционный блок будет усиливаться».

Некоторые эксперты связывают кадровые перестановки не только с оптимизацией управления, но и с недавними скандалами. По словам экономиста Айдара Алибaева, прозвучавшие в адрес Мурата Нуртлеу обвинения также могли повлиять на принятое решение.

Айдар Алибаев, экономист: «Я считаю, что это последствия скандала. В первую очередь, слишком серьезные обвинения в его адрес прозвучали со стороны Гульнар Бажкеновой. Вот сейчас он помощник президента. Он вернулся туда, где уже был. Он был в своей карьере помощником президента, и после именно должности помощника президента он взлетел на администрацию президента, на КНБ, потом на министра иностранных дел. Если смотреть на все это через призму, что это даст народу, как это изменится на жизни народа и так далее, надо же через эту призму смотреть на эффективность любого чиновника. То, вы знаете, тут сказать нечего».

Должность министра иностранных дел Казахстана получил Ермек Кошербаев. До сегодняшнего дня он работал вице-премьером. Еще одна рокировка: Бахытжана Сапиева назначили советником президента. А накануне президент освободил от должности своего советника – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, а Тамару Дуйсенову сняли с должности помощника главы государства.

Политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что последние перестановки не связаны с изменением внешнеполитического курса. По его словам, кадровые решения продиктованы организационными вопросами и изменением структуры управления.

Данияр Аширбаев, политолог: «Перестановки в МИДе не связаны ни с изменением внешнеполитического курса страны, ни с какими-либо инсинуациями в адрес соответствующих фигур. Насколько можно судить, речь о некоторых аспектах организации недавнего визита в США, а также с изменением структуры АП и правительства. В свете проходящей корректировки социальной политики и возможных политических рисков сейчас очень интересно, кому будет поручен этот блок в правительстве».

Эксперты прогнозируют, что ротация кадров будет продолжена, охватив не только президентскую администрацию, но и структуру правительства.