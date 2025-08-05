Мясо, мобильная связь и строительство: ключевые темы правительственного брифинга

Злободневные вопросы сегодня подняли журналисты на брифинге с министрами. Так, министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили почему в стране подорожало мясо.

В июле месячная инфляция составила 0,7%. Один из главных драйверов роста – именно говядина. По словам министра, подорожание мяса это глобальная проблема.

Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции РК: «Мы всегда говорим, что мясо – это один из самых тяжелых товаров СЗПТ. Рост мяса мы действительно наблюдаем. Здесь два фактора. Первый – это глобальная проблема, связанная с изменением объемов крупных мировых игроков мира – Бразилия, Аргентина. Вторая – сегодня цена в соседних государствах значительно выше. Соответственно, понятен риск перетока».

Но министр заверил, что дефицита на внутреннем рынке нет. Минсельхоз, по словам Шаккалиева, субсидирует откормочные площадки. Но эта поддержка предоставляется с обязательством, что мясо останется на внутреннем рынке.

«Наша задача – остаться в коридоре 0,4 процентных пункта и не выйти за пределы коридора, установленного Минэкономики, — 7,5-8 в год. У нас есть индикативный план, мы смотрим, где и когда, если необходимо, надо проводить товарные интервенции, сбивать ажиотаж. Очень большие меры направлены на контроль незаконного вывоза», — заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Почему в стране постоянно растут тарифы у мобильных операторов, попытались ответить в Минцифры.

Журналисты задались вопросом, почему тарифы растут как на дрожжах, а качество предоставляемых услуг лучше не становится.

Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития: «Функция регулирования тарифов операторов закреплена за АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции — прим. ред.) и, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали. Там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент, в рамках нашей компетенции, ограничений не может быть. Это полномочия АЗР».

Малообеспеченным семьям будут предоставлять скидки на продукты через цифровые ваучеры. Это нововведение озвучили на заседании правительства.

Проект реализуется в рамках либерализации цен на социально значимые продовольственные товары и направлен на адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.

Ержигит Балкыбеков, и.о. директора компании «BTS Digital»: «Основной принцип предлагаемого механизма заключается в предоставлении возвратных кредитов предпринимательским субъектам для пополнения оборотных средств под 0,01%. Взамен торговые сети обязуются отпускать товары по альтернативным ценам ниже рыночных — только для получателей АСП. Механизм реализован на базе мобильного приложения «eGov Mobile» – через сервис «Социальный кошелек». Система автоматически формирует продовольственный ваучер для каждого члена семьи, исходя из одного месячного расчетного показателя (МРП – 3 932 тенге). Например, семья из четырех человек получает ваучер на сумму около 16 тыс. тенге, которую можно использовать для получения скидок в магазинах-партнерах».

Список получателей будет формироваться через систему «Цифровая карта семьи» и передается в «Социальный кошелек». Получатели АСП будут предъявлять QR-код на кассе магазина, где им предоставляется скидка на товары из перечня социально значимых – хлеб, крупы, овощи, мясо и молочные продукты.

Разница между рыночной и льготной ценой списывается с ваучера, а оставшаяся сумма оплачивается покупателем. Общий размер скидки для получателей АСП может достигать 25% – за счет отказа от торговой надбавки и закупок по сниженным ценам.

На заседании правительства премьер министр поручил начать строительство перинатальных центров в Шымкенте и Караганде.

Это нужно чтобы усилить работу по предупреждению сложных и критических случаев при родах, чтобы приблизиться к показателям развитых стран.

Премьер напомнил, что глава государства определил снижение материнской и младенческой смертности важным приоритетом развития системы здравоохранения. Эти показатели отражают социально-экономическое благополучие регионов и сказываются на глобальном индексе конкурентоспособности страны.