Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента, передает Tengrinews.kz.

Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих сенаторов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.

«Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок о бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах», — сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.

«Ее безупречное отношение к праву, к демократизации нашего государства, доступу к информации всех нас подкупает и всегда подкупало. Я думаю, что в нашей работе (Дарига Назарбаева. — Прим.) глубоко знает целый блок социальных, экономических проблем, всегда с трепетом относится ко всем вопросам, связанным с конкретными гражданами нашей страны, особенно уязвимыми слоями населения и многодетными», — добавила она.

Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Награждена орденами «Парасат», «Барыс» II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП «Нур Отан» «Белсенді қызметі үшін», медалью Конституционного Совета РК «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» и юбилейными медалями.