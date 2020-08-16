Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, сообщает zakon.kz.

Причина смерти выясняется. Предварительно — остановка сердца

Другие подробности пока неизвестны. Айсултану Рахатовичу было 30 лет.

Айсултан Назарбаев — внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Учился в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане, а также в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе «Адмира Ваккер» во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный «Рахат», в 2007 году был в составе ФК «Железнодорожник» Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском «Портсмуте».