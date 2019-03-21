Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой город Кентау, где ознакомился с работой ряда объектов.

В первую очередь, аким области осмотрел индустриальную зону, на территории которой в настоящее время реализуются 6 проектов на общую сумму 3 млрд 879 млн 400 тыс тенге. Напомним, индустриальная зона была запущена в 2015 году. Площадь объекта составляет 25 гектаров. На сегодняшний день индустриальная зона обеспечена электроэнергией, системой канализации, связью, ведется строительство водопроводных сетей.

Следует подчеркнуть, в городе Кентау в период с 2019 по 2020 годы запланировано реализовать дополнительно 8 инвестиционных проектов в сфере строительства, сельского хозяйства и энергетики.

Наряду с этим, глава региона посетил государственное коммунальное предприятие «Кентау сервис». Отметим, данное предприятие было основано в 1952 году. С 2011 года вновь созданное предприятие занимается теплоснабжением 334 многоэтажных жилых и 2121 частных домов города, а также обеспечивает теплом 374 коммерческих объектов и 102 бюджетных учреждения. Предприятие оснащено 6 котельными, 2 турбогенераторами, 4 насосными установками. Здесь работой обеспечены 395 специалистов. В целом, на сегодня магистральные тепловые сети города составляют 38,2 км, внутриквартальные тепловые сети — 116,8 км.

Ознакомившись с работой предприятия глава региона указал на необходимость провести в следующем году капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования. В связи с этим, он поручил уточнить результаты экспертных работ.

Кроме того, в ходе рабочей поездки аким области ознакомился с модернизацией многоэтажных жилых домов. Стоит отметить, на сегодня в городе Кентау насчитывается 358 многоэтажных жилых домов. В рамках Программы развития регионов до 2020 года проведен капитальный ремонт 35 многоэтажных жилых домов на сумму 512 млн 769 тыс тенге. В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются 305 домов. На текущий момент разработан и утвержден план капитального ремонта зданий на 2019-2021 годы.

В завершение рабочей поездки глава региона ознакомился с работой канализационной очистной станции ГКП «Ащысай Су». Предприятие, введенное в эксплуатацию в 1984 году, занимается механической и естественной очисткой канализационных вод. На площади 48 гектаров установлены решетки для очистки канализационной воды, установки для очистки отстойников, площадки для отстойников, слива, отстойников. Общая протяженность канализационных сетей города составляет 97 км.

Пресс-служба акима Туркестанской области