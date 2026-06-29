В Кентау заработали два современных завода

Кентау получает новый импульс развития. В последние годы моногород становится все более привлекательным для инвесторов. Здесь открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают возможность трудоустройства на высокотехнологичных предприятиях. Накануне в специальной экономической зоне «Turan» состоялось открытие сразу двух новых заводов.

Группа компаний Kentau Cable Industries запустила два крупных производственных объекта. Первый завод будет выпускать оптоволоконный кабель для высокоскоростных интернет-сетей, второй — металлические шкафы для электротехнического оборудования. Оба предприятия оснащены современными производственными линиями и ориентированы как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «На двух заводах будет создано около 200 рабочих мест. Кентау, который издавна считался промышленным городом, сегодня вновь возвращает себе этот статус. Город получает новое дыхание и новый импульс развития. Благодарю инвесторов, строителей, специалистов и весь трудовой коллектив, внесших вклад в реализацию этого проекта. Мы и дальше будем продолжать работу по развитию промышленности».

Новые производства построены с применением современных технологий. В планах предприятий — расширение производственных мощностей, увеличение ассортимента продукции и создание дополнительных рабочих мест. По словам руководства компаний, проекты позволят укрепить позиции отечественной промышленности и повысить экспортный потенциал региона.

Директор ТОО Kentau Cable Industries Аскар Баймырзаулы: «Одно из новых предприятий — ТОО Kentau Cable Industries — будет выпускать оптоволоконные кабели для высокоскоростных интернет-сетей. Стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда тенге. Производственная мощность предприятия позволит ежегодно выпускать 33 тысячи километров оптоволоконного кабеля и 12 тысяч километров пакетов микротрубок. На заводе постоянной работой будут обеспечены около 100 человек. Второй проект — ТОО ElectroCore. Предприятие специализируется на производстве металлических шкафов для электротехнического оборудования. В проект инвестировано 1,5 миллиарда тенге. Производственная мощность составляет 12 тысяч единиц продукции в год. Здесь также создано около 100 новых рабочих мест».

Во время рабочей поездки аким Туркестанской области также посетил индустриальный парк Кентау и ознакомился с реализацией инвестиционных проектов. В городе продолжается реконструкция бывших промышленных объектов, которые получают новую жизнь в виде современных производств.

В ближайшие годы здесь планируется реализация новых проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах экономики.