Министр образования и науки Куляш Шамшидинова рассказала об определенных недостатках учебников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Учебник — это один из инструментов обучения детей. При новых стандартах идет подготовка как учительских кадров, так и экспертов, и авторов (учебников). В один день авторы, наверное, не смогут перестроиться. Как видите, есть определенные недостатки. Буквально на днях завершила свою работу республиканская комиссия этого года. Комиссия отправила на повторную доработку некоторые учебники по начальной школе», — сказала глава МОН, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Куляш Шамшидинова призвала казахстанцев принять участие в общественной проверке школьных учебников. «Перед тем как учебник будет отправлен к тиражированию для дальнейшего распространения, будет общественная читка, как и в прошлом году», — добавила она. Новый министр образования и науки рассказала, что главная цель ее работы — повышение качества образования. «Я не говорю о том, что качество низкое или слабое.

Речь идет о том, что образование должно соответствовать современным требованиям. В последнем Послании Главы государства было сказано об актуализации учебных программ. Мы как раз-таки рассматриваем актуализацию на уровне среднего образования. К примеру, у всех на слуху финское образование, где детей обучают на основе концептуального обучения. Есть STEAM-обучение, то есть интеграция таких предметов, как математика, информатика, химия, физика и биология. За счет этого (можно добиться) каким-то образом сокращения нагрузки на детей. Нужно, чтобы предметы не дублировали друг друга, а развивали детей», — считает министр образования и науки.

Она добавила, что в профессионально-техническом и высшем образовании подготовка кадров должна идти в условиях требований рынка труда. «То есть с учетом, какие сегодня кадры нужны. Мы должны понимать, что сегодня навыки специалистов должны быть не только когнитивные. Мы должны думать и о навыках высокого порядка — анализ, синтез, умение делать выводы, любознательность. Сказать, что учебные программы будут готовы в один день? Нет. Есть определенный переходный период, когда мы постепенно пересматриваем учебные программы, готовим учительские кадры, и через это постепенно будем переходить», — резюмировала Куляш Шамшидинова.