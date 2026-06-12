Учебники с ошибками пройдут повторную проверку

В школьных учебниках страны выявлено свыше 700 ошибок. В связи с этим в Казахстане планируется запуск работы по обновлению учебных изданий. Основанием стали многочисленные замечания и неточности, обнаруженные в действующих пособиях.

По данным специалистов, часть учебников не пересматривалась по содержанию на протяжении нескольких лет. Как отметила заместитель премьер-министра Аида Балаева, среди выявленных проблем — технические и стилистические ошибки, несоответствующие иллюстрации, материалы, не соответствующие учебной программе, а также фактические неточности, включая исторические данные. Отдельные учебники использовались без существенных изменений до девяти лет.

Аида Балаева Заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан: «Качество школьных учебников — это не проблема отдельных издательств. Это вопрос, напрямую влияющий на уровень образования в стране, а значит, и на будущее наших детей. Учебники должны не только соответствовать формальным требованиям экспертизы, но и полностью отвечать современным запросам государства, общества и системы образования».

При этом речь не идёт об отмене решений предметных экспертных комиссий, ранее одобривших эти учебники. Речь идёт об общей ответственности за конечный результат. Сфера образования не допускает формального подхода. Каждый учебник, попадающий в руки ребёнка, должен быть качественным, точным по содержанию, достоверным по данным и соответствовать требованиям времени.

Министерство просвещения Казахстана приступает к поэтапному обновлению школьных учебников. Согласно утверждённому плану, до 30 августа 2026 года будут обновлены издания для 3-х и 7-х классов, к началу 2027 года — для 4-х и 9-х классов, а к апрелю 2027 года — для 8-х классов. Основная задача реформы — обеспечить школьников современными учебными материалами с точным содержанием, достоверными данными и соответствием актуальным образовательным требованиям.