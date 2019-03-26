В сети появилась видеозапись, на которой видно, как корм для животных заботливый фермер укрыл огромным полотном, с изображением государственного флага, передает Устинка LIVE.

Автор видео утверждает, что стог, укрытый национальным флагом, находится на территории одного из частных дворов в селе Калбатау.

— Это же флаг нашей Родины! – возмущенно говорит автор видеозаписи.

А между тем, если на ситуацию обратят внимания сотрудники правоохранительных органов, то фермеру может грозить административное наказание. Статья 458 КоАП РК «Надругательство над Государственным флагом, Государственным гербом или Государственным гимном Республики Казахстан» предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 МРП.