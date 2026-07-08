Флаг можно будет вывешивать на балконах

В Казахстане обновили правила использования Государственного флага. Теперь граждане могут размещать его не только во время государственных праздников, но и на жилых и нежилых зданиях, в том числе на балконах — под углом 45 градусов, а также использовать во время торжественных мероприятий.

При этом государственный символ должен полностью соответствовать утверждённому образцу, оставаться чистым и не иметь повреждений. Кроме того, флаг не должен касаться земли, пола или воды. Для установки на территории частного дома предусмотрены отдельные требования: высота флагштока должна быть не менее трёх метров.

Изменения также коснулись порядка размещения государственных символов на официальных интернет-ресурсах госорганов и информационных стендах. Они должны располагаться в установленной последовательности: Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Изменения вступают в силу с 13 июля.

«Не допускается умышленное повреждение, уничтожение, сжигание, разрывание, выбрасывание на землю, использование не по назначению, а также совершение иных действий, умаляющих его достоинство и значение как государственного символа. Государственный флаг нельзя использовать в рекламных целях, а также в качестве предметов одежды, постельных принадлежностей, занавесей, скатерти, коврика и иных покрытий», — из постановления правительства РК.