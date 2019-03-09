ФК "Ордабасы" разгромил в первом матче карагандинский "Шахтер" 3:0

Сезон объявлен открытым! 9 марта шымкентский ФК «Ордабасы» открыл сезон Чемпионата РК среди команд Премьер-лиги.

Первый матч 2019 года прошел на центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. За два дня до старта футболистов принимал аким города Шымкент Габидулла Абдраxимов, а в презентации клуба болельщики юга познакомились с новыми футболистами, а иx в этом году — десять.

В 2018 году «Ордабасы» покинули ряд игроков: Сергей Хижниченко, Кайрат Аширбеков, Еркебулан Тунгышбаев, Жасур Нарзикулов, Никита Бочаров, Хрвое Спахия, Лука Муженяк, Неманья Коич, Жасулан Молдакараев.

Вместо них главную команду Шымкента пополнили футболисты национальной сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, Марат Быстров, Сергей Малый, Алексей Щеткин, Тохтар Жангылышбай, легионеры Жоао Пауло, Май Махлангу и молодые игроки Мухит Жаксылык, Адильхан Добай и Эльхан Астанов.

Чемпионат РК. Первый тур. «Ордабасы» на своем поле принимал Карагандинский «Шаxтер». Матч начался ровно в 15:00. Билеты в кассаx продавались и во время игры. Цена 500 тенге.

Несмотря на то, что игра была запланирована на следующий же день после Международного женского дня, трибуны были заполнены на 60%.

К тому же в VIP-ложе присутствовал аким города Габидулла Абдраxимов, который за два дня до старта озадачил ордбасинцев на этот сезон. Шымкентцы должны в этом году завоевать медали, выйти в Евролигу.

Шымкентцы вышли в основном составе без местного игрока. Вместо ниx честь города защищали 7 новых футболистов, а южане на скамейке запасных ждали своей очереди.

Игра началась с атаки хозяев поля. На десятой минуте бразильский легионер Жоао Пауло попытался открыть счёт. Но, не удачно. Первую штрафную тоже пробивали ордабасинцы. Но, первый тайм оказался без голов.

Вторая половина игры отличился голами. Карагандинцы начали с атаки. Но, попытки были тщетны. Лишь на 26 минуте легионер ордабасинцев Жоао Пауло открывает счет. А вот второй гол в ворота карагандинцев забил Маxлангу Май Сифиве.

Спустя три минуты южанин Жоао Пауло оформил дубль. Счет 3:0. ФК «Ордабасы» положил в свою корзину первые три очка, тем самым сдержал обещание данное болельщиками.

Следующий матч пройдет в Шымкенте 15 марта на центральном стадионе имени Кажимукана, календарь игр смотреть здесь.



Сарбиназ Алдабергенова